Rumo Logística ainda analisa investimento

Sete anos após o acordo que prevê a construção de um viaduto ao lado do Amadeu Elias, em Americana, a Rumo Logística informou nesta sexta-feira que analisa a viabilidade do projeto. A empresa ainda disse que o acordo não está condicionado à renovação da concessão ferroviária sob seu domínio.

Foto: Arquivo / O Liberal

O prefeito Omar Najar (MDB) se reuniu ontem com o coordenador de Relações Governamentais da Rumo, Marcelo Rodrigues, e cobrou a obra, algo que vem fazendo desde 2015.

Em 2011, a ALL (que depois passaria por uma fusão com a Rumo) queria duplicar a linha férrea. Então, fez um acordo com a prefeitura, na gestão de Diego De Nadai, e garantiu algumas contrapartidas, já que a duplicação significaria mais trens dentro da cidade. A principal delas era o novo viaduto.

A Rumo informou apenas, por meio de nota, que se reuniu com o prefeito para discutir o “TAC” assinado na antiga gestão e informou que o documento não está condicionado à renovação da concessão e que a viabilidade do projeto será analisada.