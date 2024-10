Ruas do Bosque dos Ipês e Residencial Tancredi recebem guias e sarjetas para pavimentação

As obras para a construção de guias e sarjetas estão sendo executadas pela prefeitura, por meio da Sosu - Foto: Marília Pierre_Prefeitura de Americana

Ruas dos bairros Bosque dos Ipês e Residencial Tancredi estão recebendo a preparação para a pavimentação asfáltica. As obras para a construção de guias e sarjetas estão sendo executadas pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu).

“É um investimento importante para a pavimentação das vias na região do Bosque dos Ipês, dotando o bairro de infraestrutura e melhorias para a população”, disse o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Serão asfaltadas as ruas Ottávio Tancredi, Cacilda Franco de Arruda Guelli, Fátima Cristina Pinhanelli Ribeiro, João Salvador, Pastor Joás Dias de Araújo, João Mighel Honsi, Franz Hetzl, Ary Giordano e Armando Dadoná.

Também serão construídos 280 metros de rede de galeria pluvial, 21 novas bocas de lobo e três sarjetões.

As obras fazem parte do investimento de R$ 27,3 milhões intermediado pelo prefeito Chico Sardelli e pelo presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), André do Prado, junto ao Governo de São Paulo, que prevê também o recapeamento de 78 vias na cidade