Rua sem saída e calçada intransitável dificultam vida de alunos no Mirandola

Com mato alto tomando a calçada, crianças precisam dividir espaço com os carros na rua para chegar até a escola

Ônibus para na esquina e alunos precisam subir a Rua Udine a pé, junto com os carros que transitam pela via - Foto: Junior Guarnieri - Liberal

Mães dos estudantes matriculados na Escola Estadual Maria Frizzarin, no Jardim Mirandola, em Americana, estão preocupadas com a segurança dos filhos durante o trajeto entre o ponto onde o ônibus escolar para e o portão de entrada da unidade de ensino.

Isso porque, ao contrário do ano passado, os veículos estão estacionando na Avenida Parma, na esquina da escola, o que faz com que os alunos subam a Rua Udine a pé, junto com os carros que transitam pela via, que é sem saída. A calçada, no momento, está intransitável por conta do mato alto.

“As crianças estão ficando na esquina da escola. As monitoras sobem com um monte de criança na rua. No ano passado, deixavam no portão e agora correm o risco de serem atropelados”, reclamou uma das mães.

As mães também afirmam que no período da manhã, apenas um ônibus passa para pegar os alunos, o que é insuficiente. “O ônibus vai lotado com as crianças em pé. É perigoso”, desabafa outra mãe.

Em nota, a Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) afirmou que a Diretoria de Ensino de Americana fará, nesta quinta-feira, uma visita técnica no local para compreender a situação e assim solucionar o problema o quanto antes.

A pasta informou ainda que após a visita será feita uma reunião com a Secretaria Municipal de Educação, responsável pelo transporte dos estudantes por meio do convênio firmado com a Seduc-SP, e assim viabilizar o trajeto mais seguro para as crianças.

A empresa responsável pelo transporte escolar, a Sancetur, disse via assessoria que a mudança do ponto ocorreu porque a escola fica em uma rua sem saída e, com o aumento no número de ônibus que atendem a unidade escolar, tornou-se impossível a manobra dos veículos – “a não ser andando a rua toda de marcha ré, o que é proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro”.

A nota informou ainda que “os ônibus estão parando na Avenida Parma, ao lado da calçada, no início da rua, e as monitoras estão acompanhando os alunos até a entrada”.

Questionada sobre a situação das calçadas do entorno da escola, a Secretaria de Meio Ambiente de Americana afirmou que a poda das árvores está inserida na programação para os próximos dias, bem como a manutenção da área verde próximo à unidade de ensino.