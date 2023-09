Rua recém-recapeada no Jardim São Paulo, em Americana, já tem 11 remendos no asfalto

Rua das Acácias e um de seus recapes - Foto: Claudeci Junior/Liberal

A Rua das Acácias, no Jardim São Paulo, em Americana, foi recapeada há cerca de seis meses pela prefeitura, mas já tem ao menos 11 remendos por conta de obras para resolver vazamentos de água.

Defeitos de fábrica na tubulação de água instalada antes do recapeamento fizeram a empresa responsável pelo serviço trocar alguns trechos das ligações, justificou o DAE (Departamento de Água e Esgoto).

O LIBERAL foi ao Jardim São Paulo na última semana e verificou o número de remendos no bairro. Além da Rua das Acácias, também possuem remendos as ruas das Figueiras (4), dos Jacarandás (3) e dos Ipês (1).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com moradores ouvidos pela reportagem, ainda que estejam satisfeitos com as atuais condições do pavimento, há uma preocupação quanto à preservação das vias.

“Não pode um setor da prefeitura passar recapeando e o outro cortando. A gente não pode tapar os olhos para esses remendos porque daqui a pouco a chuva vem e a tendência é que esses remendos se desfaçam. Uma coisa que era para durar muito tempo, vai durar um ou dois anos”, apontou o corretor de imóveis Frederico Faria, de 49 anos, que tem um projeto social no bairro.

Todas as ruas estiveram no mesmo pacote de recapeamento, iniciado em 14 de fevereiro de 2023 e concluído no dia 1º de maio. Além das vias citadas anteriormente, também foram recapeadas as ruas das Paineiras, dos Bambus, dos Salgueiros, das Palmeiras e Fonte de Saudade.

Recape em ruas do Jardim São Paulo ocorreu entre fevereiro e maio deste ano – Foto: Prefeitura de Americana/Divulgação

Foram revitalizados 59 mil metros quadrados de asfalto, com investimento de mais de R$ 4 milhões proveniente de uma linha de crédito do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento).

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“A população paga pelo recapeamento e depois voltar a ficar tudo costurado. Isso não pode. Os setores dentro da prefeitura precisam conversar mais”, completou Frederico.

O “quebra-quebra” é uma crítica antiga dos moradores do Jardim São Paulo. Em fevereiro de 2023, o LIBERAL noticiou uma obra realizada pelo DAE que abriu buracos em um trecho de asfalto recém-recuperado por uma empresa contratada pelo governo.

As aberturas foram necessárias para a interligação da rede de água instalada no bairro em 2022 e, inclusive, estavam programadas. Na época, fontes ouvidas pela reportagem reclamaram da situação e qualificaram como falta de planejamento e ineficiência.

Problema foi causado por tubulação com defeitos de fábrica, diz DAE

Os vazamentos que levaram o DAE a realizar intervenções na rede instalada no início deste ano no Jardim São Paulo foram causados por defeitos de fábrica.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

A explicação foi dada pelo superintendente da autarquia, Carlos Cesar Gimenez Zappia, após ser questionado sobre os remendos nas ruas recém-recapeadas do bairro. Ele ainda disse que o DAE estuda, junto à empresa contratada para a instalação, se será necessária a substituição da rede.

“O fabricante está levantando todos os problemas, vai refazer o serviço, trocar o produto se for necessário e aí a gente vai fazer um ajuste completo no asfalto”, comentou Zappia.

O erro na fabricação foi de uma fornecedora da empresa contratada para realizar o serviço de instalação da rede de água. Por esse motivo, o superintende pediu paciência à população e afirmou que “foi algo que fugiu ao controle” do DAE.

“O recape estava planejado, nós fizemos um ajuste com a Secretaria de Obras para fazer primeiro a troca de rede e depois o recape. Mas a rede apresentou alguns problemas de fábrica e precisam ser feitas as correções”, justificou.

Após as intervenções, a contratada será obrigada a recuperar o pavimento, ou seja, fazer com que todos os remendos estejam nivelados ao asfalto — de forma que só será possível ver o contorno do buraco. Segundo Zappia, não está previsto um novo recapeamento.