Rua no Jardim Mirandola, em Americana, tem três postes no meio do asfalto

Três postes ocupam o cruzamento entre as ruas Ravena e Viterbo, no Jardim Mirandola - Foto: Lucas Ardito / Liberal

A esquina entre as ruas Ravena e Viterbo, no Jardim Mirandola, em Americana, se tornou um ponto de atenção para os motoristas que trafegam pela via. Isso porque há três postes de energia no meio da rua, em frente a uma rotatória que recebe alto fluxo de veículos. De acordo com moradores ouvidos pelo LIBERAL, os postes estão sendo obstáculos há cerca de seis meses.

Por conta de um loteamento que está sendo construído, a rua foi aberta no local onde anteriormente era uma calçada. Entretanto, os postes de energia que ficavam no passeio não foram retirados, sendo feita apenas a aplicação de asfalto em volta deles. Foram colocados cones e uma placa de aviso para alertar os motoristas.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

De acordo com o morador do bairro Luiz Carlos Moroti, a sinalização foi feita há cerca de um mês. Apesar disso, ainda é comum ver acidentes na via. “Já vi motociclista cair, caminhão que bateu em carro, vários veículos ficando cara a cara. Como pode?”, indagou.

“Se o motorista vem correndo, mesmo que saiba do poste, se vem alguém na curva, vai dar de frente. Ou bate no outro carro ou bate no poste. Para acertar uma bicicleta também, é fácil. Eu mesmo, já tive que frear duas vezes para evitar acidente”, disse o morador.

Postes ficam em frente a uma rotatória com alto fluxo de veículsos – Foto: Lucas Ardito/Liberal

Responsabilidade

De acordo com a Prefeitura de Americana, a empresa responsável pelo loteamento deve pedir a relocação dos postes junto à CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz). A companhia, por sua vez, afirmou que a retirada é de responsabilidade do condomínio. A empresa responsável foi contatada pela reportagem, mas ainda não houve retorno por parte do departamento de engenharia.

Na última semana, o caso rendeu um requerimento protocolado na câmara pelo vereador Pastor Miguel Pires (PRD). O parlamentar pede informações e providências sobre os postes de energia.