Rua Gregório Sacoman tem alterações de sentido a partir desta sexta

15 out 2021 às 15:17

De acordo com a Utransv, mudanças foram necessárias para assegurar a melhoria do fluxo de veículos

A partir desta sexta-feira (15), a Rua Gregório Sacoman, na região do Parque São Jerônimo, em Americana, tem mudanças no sentido de direção.

De acordo com a Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário) da Prefeitura de Americana, as alterações foram necessárias para assegurar a melhoria do fluxo de veículos nos locais

A alteração será no trecho localizado entre as ruas Waldomiro Perez e Serra do Japi, que deixa de ser mão única e passa a ser mão dupla de direção.

Também muda o trecho entre as ruas Ema Italia Bufarah e Waldomiro Perez, que deixa de ser saída da Rua Gregório Sacoman para a Rua Ema Italia Bufarah, e passa a ser entrada da Rua Ema Italia Bufarah para a Rua Gregório Sacoman.