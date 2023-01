Rua Florindo Cibin é interditada novamente no trecho do Tiro de Guerra

A Prefeitura de Americana voltou a interditar um trecho da Rua Florindo Cibin, próximo ao Tiro de Guerra, na Vila Louricilda. O grupo está no espaço porque não concorda com o resultado das eleições de 2022, que deu a vitória ao agora presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Trecho da Rua Florindo Cibin chegou a ser liberado no dia 31 – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

A administração justificou que a medida foi adotada por conta da presença de alguns manifestantes que ainda permanecem no local.

A via chegou a ser liberada no último dia 31, devido à desmobilização dos participantes, o que tem acontecia em algumas capitais do Brasil.

O LIBERAL constatou na tarde desta quinta que ainda havia uma tenda montada no local.

Recentemente, em conversa com a reportagem um manifestante disse que o ato continuará, sem levar em consideração o número, e que os envolvidos estão lutando “por um bem maior”.