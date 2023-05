Rua Fernando Camargo tem interdição a partir de hoje

Nova etapa de obras para troca da subadutora do DAE na região central deve durar de 10 a 12 dias

Local terá trânsito afetado no sentido do Centro ao bairro - Foto: Gustavo Gomiero - Prefeitura de Americana

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana vai executar, a partir desta terça-feira, uma nova etapa das obras de troca da subadutora na região central. Por conta da execução dos serviços, será necessário o fechamento de parte da Rua Fernando Camargo até a Avenida Cillos, sentido Centro-bairro, e a mudança para sentido único da Rua dos Professores, durante a execução da obra, que tem previsão de 10 a 12 dias.

O trabalho faz parte das ações de ampliação do Centro de Reservação de água do bairro Vila Santa Catarina (CR – 03). A nova subadutora está sendo instalada na faixa sentido bairro-Centro da Avenida Cillos, partindo do reservatório até a Rua Fernando Camargo, onde será interligada à subadutora que vem da ETA (Estação de Tratamento de Água).

Para que a subadutora seja instalada na Rua Fernando de Camargo, o trecho da via entre a Rua dos Professores e a Avenida Cillos, no sentido Centro-bairro, será interditado. O tráfego de quem sobe em direção à avenida e à região da Vila Santa Catarina será desviado para a Rua dos Professores, que será sentido único em direção à Rua Padre Epifânio Estevam.