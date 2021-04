Rua em mau estado no Werner Plaas provoca queixas

Morador reclama que o bairro todo está com problemas de remendos e apenas as principais vias se encontram em bom estado

Pela simples falta de manutenção, rua tem muito buraco, mas não há previsão para melhorias - Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

A Rua Parati, próxima ao cruzamento com a Rua Alagoas, no Werner Plaas, em Americana, virou alvo de reclamação do comerciante André Nery, de 44 anos, morador do local. Ele se queixou do mau estado do trecho.

De acordo com Nery, a rua se encontra com buracos e remendos abertos com pedras expostas. “A gente paga um IPTU tão caro e não consegue andar no bairro. Faz tempo que está nessa situação, já reclamei para vereadores e nada”, desabafa o morador do local.

André cita que o bairro todo está com problemas de remendos abertos nas ruas e apenas as principais vias se encontram em bom estado. Ele pontua que Rua Parati é uma das piores, mesmo sendo utilizada pelo pessoal que sai do Hospital Municipal Doutor Waldemar Tebaldi.

A Prefeitura de Americana foi questionada, mas não informou ao LIBERAL se iria realizar o serviço de manutenção.

