Rua Antônio Frezarin passa a ter sentido duplo a partir desta sexta

Objetivo da mudança é dar mais fluidez ao trânsito no sentido centro-bairro

O trecho da Rua Antônio Frezarin, entre a Avenida Florindo Cibin e Rua das Palmeiras, passará a ter sentido duplo de direção a partir desta sexta-feira (1º). O novo sentido passa a valer a partir das 9h.

De acordo com nota enviada pela Prefeitura de Americana, a Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário) fará a alteração com o objetivo de dar mais fluidez ao trânsito no sentido centro-bairro.

A equipe da Utransv está realizando a sinalização de solo no local para a orientação dos motoristas.