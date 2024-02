Rua aberta em terreno particular corre risco de ser fechada no Bertoni, em Americana

Proprietário tentou firmar um acordo, até o momento malsucedido, com a prefeitura

A Rua Verona, uma das principais vias de acesso dos bairros Jardim Bertoni, Jardim Mirandola e Jardim Boer à Rodovia Anhanguera (SP-330), em Americana, corre o risco de ser fechada.

O motivo é que a via supostamente se encontra em um terreno particular e o proprietário tentou firmar um acordo, até o momento malsucedido, com a prefeitura. A administração informou que haverá uma reunião nos próximos 10 dias.

Faixas alertando sobre o fechamento da via foram afixadas no local – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O LIBERAL foi ao local nesta terça-feira (27) e encontrou duas faixas afixadas em alambrados ao redor da via que informam que o acesso pertence a uma fazenda e que será fechado em uma semana.

O proprietário das terras, que não quis se identificar, explicou que em 15 de abril de 2020 abriu um protocolo na prefeitura no qual solicita uma troca da área da rua por um terreno na cidade ou contrapartida financeira. Esse pedido tramitou até 23 de dezembro de 2022, quando parou na Secretaria de Planejamento.

Desde então, ele tem tentado se reunir com a administração para resolver o imbróglio, o que, segundo o proprietário, não aconteceu porque foi ignorado. Diante da situação, o dono optou por fechar a rua. Ainda segundo ele, postes, lombada e sinalizações teriam sido instalados sem permissão.

Após questionamentos da reportagem, a prefeitura disse que já ocorreram ao menos quatro atendimentos ao interessado.

Uma reunião deverá ser agendada nos próximos 10 dias, após conclusão de “um estudo planialtimétrico da área para identificar quanto de fato de rua está na propriedade particular.”

Conforme medição do proprietário, a rua ocupa 11,8 mil m² dos quase 121 mil m² de área total.

Por fim, o Executivo informou que essa via existe há 20 anos. “Na época, a família proprietária da área autorizou a prefeitura a fazer essa rua. A iluminação foi colocada na área que não é particular. Em razão das mudanças de posicionamento do proprietário, ainda não foi possível um acordo”, disse.

Moradores da região estão preocupados

A via é muito utilizada por indústrias, comércios e moradores da região para chegar à Anhanguera.

Segundo o empresário Ricardo Alves Pereira, 43, caso a rua seja fechada o acesso à rodovia terá de ser feito por meio do portal de Americana.

Já o síndico profissional do Parque Áustria, Anthony Alexandre Monteiro, 45, contou que os residentes do condomínio estão insatisfeitos e podem buscar apoio na Justiça.

“Não sabemos de quem é a rua, mas a nossa mobilidade não pode ser prejudicada. Se tiver um dono, a prefeitura precisa tomar providências”, apontou.