RPT tem o maior aumento percentual de óbitos dos últimos 20 anos

A RPT (Região do Polo Têxtil) registrou em 2020 o maior aumento percentual de óbitos dos últimos 20 anos. O ano marcado pelo início da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) teve um crescimento de 18% em relação a 2019, segundo um levantamento do LIBERAL com dados divulgados pela Fundação Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados).

Foram 6.566 óbitos em 2020, um aumento de 978 em relação a 2019. Até então, o maior aumento percentual na região entre um ano e outro havia sido entre 2003 e 2004, e 2008 e 2009, quando o número de mortes em ambos cresceu 8%.

Segundo o doutor em demografia pela UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) e professor da Unicamp Everton Emanuel Campos de Lima, esse número está de acordo com a média vista no Brasil neste último ano, assim como o aumento na cidade de Americana e Santa Bárbara d’Oeste, na faixa dos 7%.

“Principalmente pegando os municípios dessa região de São Paulo, que são áreas que boa parte das outras causas de morte estavam bem reduzidas, por exemplo, mortes de trânsito. E a maior parte das mortes concentraram em idosos, então realmente é um ponto esperado”, explicou.

Ainda assim, o número de mortes comparado a outros anos foi fora do comum. “A quantidade de mortes por Covid chegou um pouco abaixo da metade do que seria registrado no Brasil em um ano. No Brasil se morre em média por ano 1,3 milhão de pessoas, e se pegar um ano e meio de Covid, já chegou a bem próximo da metade disso, então, realmente teve impacto”, analisou Everton.

“Com a plena certeza, desde o surgimento até mais ou menos por agora, a Covid foi a causa base mais forte de mortalidade, a que mais gerou óbitos nesse último um ano e meio”, disse. Na região, 966 morreram de Covid em 2020. *Estagiária, sob supervisão de João Colosalle