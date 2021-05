RPT informa 10 óbitos por coronavírus e total vai a 2.396

Três cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) informaram óbitos pelo novo coronavírus (Covid-19) nesta quarta-feira (12). Foram confirmadas 10 mortes nos boletins diários, elevando para 2.396 o número de vidas perdidas na pandemia.

Americana informou mais cinco mortes, totalizando 519. Um dos óbitos se refere a um paciente que faleceu em 2020. O caso estava notificado como óbito por causa indefinida, mas a Vigilância Epidemiológica obteve a confirmação pela unidade notificante que se tratou de uma vítima da Covid-19. Veja os dados dos pacientes:

Homem, 93 anos, morador do Parque das Nações, portador de doença cardiovascular crônica, que estava internado em hospital particular e faleceu no dia 24 de setembro de 2020;

Mulher, 71 anos, moradora do bairro Antônio Zanaga, portador de doença cardiovascular crônica e diabetes, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 5 de maio;

Homem, 60 anos, morador do bairro Parque das Nações, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 6 de maio;

Mulher, 77 anos, moradora do bairro Jardim São Paulo, sem informações de doenças preexistentes, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 9 de maio;

Homem, 80 anos, morador do bairro Nova Americana, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 10 de maio.

Foram confirmados 145 novos casos na cidade, elevando para 17.028 as notificações. Desse total, 19 estão internados, 499 estão em casa e 15.991 se recuperaram.

Incluindo a rede pública e privada, a taxa geral de ocupação de leitos com respiradores para Covid-19 no município segue em 88% (de 76 no total, 67 estão ocupados). As enfermarias têm 65% dos leitos ocupados (de 78 no total, 51 estão ocupados).

No Hospital Municipal, a taxa de ocupação é de 69% com respiradores (de 26 no total, 18 ocupados) e 60% sem respiradores (de 30 no total, 18 ocupados).

Nos hospitais particulares, dois apresentam lotação máxima nos leitos com respiradores – São Lucas e São Francisco. O Hospital Unimed tem taxa em 94%.

Hortolândia ultrapassou as 500 mortes por coronavírus nesta quarta-feira. Foram informados mais três óbitos, elevando para 502 o total de vítimas. A cidade tem ainda 86 pacientes internados, entre casos suspeitos e confirmados para a doença. Os óbitos foram:

Homem, 66 anos, sem comorbidades. Foi internado na Unidade Respiratória do Nova Hortolândia em 1° de abril e transferido para o Hospital das Clínicas de São Paulo no dia 20. Ele faleceu em 28 de abril;

Homem, 82 anos, com comorbidades. Foi internado na Unidade Respiratória em 4 de maio e faleceu no dia 8;

homem, 53 anos, com comorbidades. Foi internado no Hospital Mário Gatti, em Campinas, em 14 de abril. Ele faleceu em 4 de maio.

Santa Bárbara d’Oeste informou 65 novos casos nesta quarta-feira, nenhum deles como óbito. A rede pública da cidade tem 96% dos leitos de UTI ocupados.

Sumaré informou mais duas mortes e 107 casos positivos. Com isso, o município registra 20.598 infectados, dos quais 19.649 estão recuperados e 719 faleceram. Entre suspeitos e confirmados, há 88 moradores internados em leitos Covid. A prefeitura não informou os dados dos óbitos contabilizados hoje até a publicação desta reportagem.

Nova Odessa não divulgou boletim nesta quarta-feira.