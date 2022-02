Roubos caem pelo 5º ano consecutivo em Americana

A quantidade de roubos em Americana caiu pelo quinto ano consecutivo em 2021, conforme dados da SSP (Secretaria Estadual da Segurança Pública). No ano passado, a cidade teve 300 crimes desse tipo, menos de um terço do número registrado em 2016, quando 976 casos foram comunicados.

Também a título de comparação, em 2020, o município registrou 377 roubos. Até então, esse era o menor número anual desde o início da série histórica da SSP, que começou a contabilizar os dados em 2001.

Confira a quantidade de ocorrências nos últimos dez anos na cidade, com dados da SSP – Foto: Editoria de Arte / O Liberal

A quantidade de roubos de veículos, que fica num lugar separado no relatório da secretaria, também diminuiu em 2021. O município registrou 57 crimes desse tipo no ano passado, menor número já registrado pela SSP. Em 2020, 64 automóveis tinham sido roubados na cidade.

“Os números positivos refletem a dedicação dos patrulheiros e ao novo sistema de patrulhamento, onde as viaturas circulam diuturnamente em todas as regiões do município, dando um atendimento rápido e uma maior sensação de segurança à população”, disse o diretor-comandante da Gama (Guarda Municipal de Americana), Marco Aurélio da Silva.

Segundo ele, de 2020 para 2021, houve um aumento de 49% no número de automóveis recuperados pela corporação. O comandante citou, ainda, a ampliação do sistema de videomonitoramento, denominado Muralha Digital.

Santa Bárbara d’Oeste também vive um período de redução de roubos. Na cidade, o número caiu pelo segundo ano seguido em 2021, que terminou com 239 ocorrências, 30 a menos do que 2020.

Quanto aos roubos de veículos, são três anos seguidos de queda. Em 2021, o município somou 49 crimes desse tipo, contra 61 em 2020, 80 em 2019 e 96 em 2018.

Em resposta ao LIBERAL, a SSP comunicou que “as forças de segurança estaduais atuam de forma integrada para reduzir a criminalidade e ampliar a sensação de segurança, inclusive com a realização de operações específicas”.

De acordo com a pasta, as ações de policiamento ostensivo, preventivo e de polícia judiciária têm sido intensificadas em todas as regiões do interior paulista.

Furto cresce, mas segue abaixo do pré-pandemia

Diferente dos roubos, os furtos de veículo aumentaram em Americana. A quantidade de crimes desse tipo subiu 3% em 2021 na comparação com o ano anterior, mas segue abaixo dos números anteriores à pandemia do coronavírus (Covid-19), segundo dados da SSP (Secretaria Estadual da Segurança Pública).

O aumento foi de 845 para 872. Em 2020, porém, a cidade havia presenciado o menor número de roubos desde o início da série histórica da SSP, com uma queda de 13% em relação a 2019, quando houve 1.004 casos.

“O aumento no número de furtos é reflexo do lockdown em 2020, em que as pessoas não saíam de casa. Com o relaxamento das restrições em 2021, aumentou a circulação de veículos e, consequentemente, teve o aumento no número de furtos”, argumentou a Gama (Guarda Municipal de Americana).

A SSP avalia a situação de forma parecida. A pasta afirmou que “é preciso considerar a atipicidade do ano de 2020, em decorrência das medidas sanitárias e restritivas adotadas durante a pandemia”.

Em contrapartida, de 2020 para 2021, o município teve redução no número de outros crimes, como homicídio, de dez para oito; e estupro, de 39 para 31.