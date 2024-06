Roubo de Ozempic em farmácia de Americana teria sido encomendado, diz polícia

Policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana apuraram que o roubo cometido por dois homens e uma mulher em uma farmácia na Avenida Brasil, em Americana, na madrugada da última sexta-feira (7), foi encomendado e contou com informações privilegiadas.

Os suspeitos procuraram somente dois medicamentos: Ozempic, conhecido como “canetas de aplicação” indicadas para tratamento de diabetes e usadas no processo de emagrecimento, e Vevanse, remédio controlado indicado para casos de TDAH (Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade).

Medicamento chega a custar mais de R$ 1 mil nas farmácias – Foto: Divulgação

O delegado da DIG, Filipe Rodrigues de Carvalho, afirmou que os suspeitos foram atrás de medicamentos que custam até R$ 1 mil.

“Obviamente, nessa ação criminosa os envolvidos já tinham um receptador, que ficaria com todos os medicamentos. Nossas investigações procedem tanto na direção de prender os autores do roubo, bem como chegar aos receptadores. Temos indícios suficientes para considerar que fazem parte de uma quadrilha que age na Grande São Paulo”, disse.

O roubo ocorreu por volta de 1h30, quando não havia clientes. Os criminosos renderam balconista e perguntaram onde ficavam o Ozempic. Depois, levaram todas as injeções que estavam em uma geladeira.

No mesmo momento, questionaram em qual local estavam guardados o medicamento Venvanse e pegaram todas as dosagens de 30, 50 e 70 mg, que custa de R$ 400 a R$ 500.

Enquanto os dois homens roubavam os medicamentos, a mulher pegou um lençol e roubou todos os cosméticos de uma prateleira. No total, foram levados R$ 85 mil em medicamentos e R$ 22 mil em produtos dermatológicos.

Ainda de acordo com relatos das vítimas para a Polícia Civil, um dos ladrões estava com um ponto no ouvido, utilizado para se comunicar com um outro suspeito do lado de fora. Toda a ação criminosa durou em torno de seis minutos. Até o fechamento desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso.