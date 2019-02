Morador faz ‘ronda’ contra escorpiões no Jd. Lizandra

Duas vezes por dia uma mesma rotina se repete na casa do engenheiro Lucas Antonio Bosso, no Jardim Lizandra, em Americana: de manhã, antes de sair para o trabalho, e à noite, antes de dormir, ele faz ronda à caça de escorpiões. Apenas nessa semana achou quatro. Desde que iniciou as rondas, no dia 17 de dezembro, já foram 23. Todos do portão para dentro. Para quem tem uma bebê de um ano e meio que anda pela casa toda e mexe em tudo impulsionada pela curiosidade natural da idade, caçar escorpiões é uma forma que o pai encontrou para proteger a filha e tentar ter um pouco de paz.

“É desesperador”, resume o engenheiro ciente de que o perigo persiste e o inimigo pode estar em qualquer lugar. “Faço isso para minimizar o risco. Eu sei que por mais que a gente se esforce, não consegue ver em todas as frestas ou evitar que ele apareça. Mas é o que posso fazer para ir trabalhar ou dormir menos preocupado”.

Bosso acorda quarenta minutos mais cedo todos os dias para ter tempo de procurar escorpiões antes de sair para o trabalho. À noite, a ronda é feita com uma lanterna UV que ajuda a localizar o animal ao fazê-lo brilhar no escuro.

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

O esforço do pai se concentra dentro da casa e no quintal. “Quase todos os dias eu vejo um”. Os escorpiões capturados são colocados num vidro. O primeiro apareceu em dezembro, na garagem da residência. Na mesma semana outro foi encontrado no quintal e desde então tirou a paz da família. “Não conseguimos mais relaxar na nossa própria casa. Toda vez que a minha filha chora eu e minha esposa ficamos com o coração na mão. Não sabemos mais o que fazer”.

A família se mudou para a casa no Jardim Lizandra há cerca de dois anos. Antes, o casal vivia num apartamento, mas optou pela casa para oferecer mais espaço ao bebê que já estava a caminho. “Pensamos em dar a ela mais espaço para brincar, mas está sendo difícil. Vivemos com medo. Nunca a deixamos sozinha. Se está brincando, estamos sempre por perto. Sabemos o risco que o escorpião oferece, ainda mais para uma criança”. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Desde novembro, a residência foi dedetizada duas vezes e todos os ralos e saídas de esgoto receberam telas. Segundo Bosso, a casa do vizinho também foi dedetizada, mas mesmo assim ele continua encontrando os escorpiões. “O foco não é em casa. Eles estão vindo da rua. Graças a Deus sempre encontro eles no quintal, antes de entrarem em casa”. O engenheiro destaca que a responsabilidade pelo controle de animais peçonhentos é do poder público e defende medidas mais efetivas no combate aos escorpiões.