Roteiro Gastronômico: votação do concurso de pratos começa nesta quinta

Começa nesta quinta-feira (10), às 9 horas, a votação para a escolha dos pratos dos 45 estabelecimentos participantes do Roteiro Gastronômico 2023. A população poderá votar até às 17 horas do próximo dia 27, no site www.americana.sp.gov.br, clicando no banner do concurso. Serão escolhidos os três melhores pratos da cidade, além do melhor atendimento.

Os interessados poderão avaliar cada concorrente com o critério de uma a cinco estrelas. Cada pessoa só poderá dar uma nota para cada prato. Também haverá votação para escolher o melhor atendimento, com um voto por CPF.

“Convidamos a população de Americana a participar do Roteiro Gastronômico 2023, visitando os bares e restaurantes e votando para eleger os três melhores pratos da cidade entre os 45 estabelecimentos participantes. E também para celebrar, nos dias 25, 26 e 27, o aniversário da nossa querida cidade com a grande festa nas três pistas”, disse a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Secretária de Cultura, Marcia Faria convidou a população para visitar bares e restaurantes e votar nos três melhores pratos – Foto: Marcelo Rocha_Liberal

Os três melhores pratos do concurso serão premiados da seguinte maneira: 1º Lugar – R$ 5.000; 2º Lugar – R$ 2.500; e 3º Lugar – R$ 1.000.

Os estabelecimentos vencedores receberão ainda um certificado e um troféu, além de uma placa de Premiação Honrosa indicando a colocação no concurso, que poderá ser afixada no estabelecimento.



De acordo com a prefeitura, além disso, todos os estabelecimentos receberão um certificado de participação, e a empresa eleita com o melhor atendimento receberá R$ 1.500. Os prêmios são oferecidos pela Bokme Produções, empresa produtora do evento.

Confira os pratas concorrentes: