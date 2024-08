Roteiro Gastronômico terá show de Sâmi Rico no sábado

O cantor, que é filho de Zé Rico, se apresenta às 20h30; será a segunda participação do artista no evento

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, confirmou nesta terça-feira (27) mais uma atração musical do Roteiro Gastronômico, em comemoração aos 149 anos do município: o cantor sertanejo Sâmi Rico.

O evento acontece nesta sexta-feira (30), sábado (31) e domingo (1º), na região do Portal de entrada da cidade. Sâmi Rico se apresenta no sábado, às 20h30. Será a segunda participação do artista no Roteiro Gastronômico.

Sâmi Rico já se apresentou no Roteiro Gastronômico – Foto: Secom/Divulgação

Em setembro de 2022, ele lançou seu primeiro trabalho, o EP “Na Moagem”, com sete releituras, sendo quatro dos “Gargantas de Ouro” – o cantor é filho de Zé Rico.

No primeiro semestre de 2024, Sâmi lançou sua mais nova música de trabalho, “Erro e a Errada.”

No domingo, o show de encerramento do Roteiro Gastronômico será do cantor Dilsinho, conhecido por hits como “Baby Me Atende”, “Péssimo Negócio”, “Pouco a Pouco”, “Refém”, “Trovão” e “Cansei de Farra.”

Os portões serão abertos na sexta, às 17h. De acordo com a prefeitura, no sábado e domingo, a festa ocorre das 12h às 22h. A entrada será 1 kg de arroz ou 1 litro de óleo.

Os itens arrecadados serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade para montagem de cestas entregues para famílias em situação de vulnerabilidade social. A coprodução é da empresa Bokme! Produções.

A estrutura inclui ainda Espaço Kids para as crianças. A pulseira com acesso ilimitado custará R$ 40. Já o ingresso avulso para cinco minutos no local sairá por R$ 10.