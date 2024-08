Roteiro Gastronômico de Americana terá 35 estabelecimentos; confira os pratos

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, divulgou nesta quarta-feira (14) a lista dos estabelecimentos participantes do Roteiro Gastronômico 2024, que acontece nos dias 30 e 31 de agosto e 1º de setembro, em comemoração aos 149 anos do município.

Local reunirá 35 estabelecimentos, sendo que 33 deles participarão do Concurso Gastronômico e colocarão seus melhores pratos para votação do público.

O evento será realizado na Avenida Antônio Pinto Duarte, região do Portal de entrada de Americana, e contará com nove apresentações musicais e show de encerramento com o cantor Dilsinho.

Na sexta-feira (30) o evento ocorre das 17h às 22h, e no sábado (31) e domingo (1º), das 12h às 22h. A coprodução é da empresa Bokme! Produções.

Confira a relação dos estabelecimentos e os pratos:

Alto Gusto Pizzaria – Pizza Broto Latina – Foto: Divulgação Amoe Açaí – Copo de Açaí – Foto: Divulgação Bar do Reinaldinho – Lanche de cupim – Foto: Divulgação Beppo Bar & Gastronomia – Coxinhas de Asa de Frango – Foto: Divulgação Big Clayton Lanches – Big Bauru – Foto: Divulgação Bluesteco Bar – Bolinho de Costela – Foto: Divulgação Boi Que Mia Grill Bar – Espetinho de Carne – Foto: Divulgação Doce Sonho Padaria e Confeitaria – Cannoli – Foto: Divulgação Doces Camzaros – Espetinho de morango com chocolate – Foto: Divulgação Donna’s Kebab Nicynha – Kebab Misto – Foto: Divulgação Fassbier – Mineirinho – Foto: Divulgação Feijuca’s Restaurante – Bolinho de Feijoada – Foto: Divulgação Flamma Burger – Flammejante – Foto: Divulgação Garagem Lanches – Mega Bacon – Foto: Divulgação Holy Cook – Holy Duo – Foto: Divulgação Koldi Sorvetes – Koldi Cone – Foto: Divulgação La Brasa Burger Americana – Baconese – Foto: Divulgação La Grano – Manicaretti alla Americana – Foto: Divulgação Luz Gastronomia – Espetinho de Ancho – Foto: Divulgação MacDoo Hamburgueria Artesanal – Boomerang – Foto: Divulgação Maritaca Lanches- Lanche de Pernil do Maritaca – Foto: Divulgação Mercearia do Queiroz – Coxinha de frango com catupiry – Foto: Divulgação Na Casa da Vovó – Filé de Tilápia – Foto: Divulgação Nenê Burguer – Extraordinary – Foto: Divulgação Padaria Dona Vitória – Burger Salada com Fritas – Foto: Divulgação Pastelão da Nona – X-Pastel – Foto: Divulgação Prosa Sanduicheria – Baconator – Foto: Divulgação Smurfs Lanches – Especial Smurfs Chefe – Foto: Divulgação Taboca – Baião do Taboca – Foto: Divulgação Toyo – Hot Roll de Salmão – Foto: Divulgação Trail Burger – 4×4 – Foto: Divulgação Vitão Lanches – X-Burgão – Foto: Divulgação Yakileo Yakisoba – Yakisoba Misto – Foto: Divulgação

Estabelecimentos convidados (não participarão do concurso):

Buenos Food Truck – Burger Americano – Foto: Divulgação Pastel Poko Loko – Porção de mini pastéis – Foto: Divulgação

Fotos e mais informações podem ser consultadas no banner no site da prefeitura. Os participantes deverão garantir a venda do prato concorrente durante os três dias de evento. Opcionalmente, podem incluir um segundo item no cardápio, desde que seja, obrigatoriamente, vegano/vegeteriano e não esteja inscrito na disputa pela premiação.

Votação

Os pratos inscritos no Concurso Gastronômico serão avaliados pelo público segundo os seguintes critérios: sabor, apresentação, criatividade, custo-benefício e atendimento.

O voto deverá ser registrado no banner sobre o Roteiro no site da Prefeitura, a partir das 17h do dia 30 de agosto até o mesmo horário em 1º de setembro. Cada prato poderá ser avaliado pela mesma pessoa uma única vez com um ícone de coração nos critérios que considerar atendidos, sendo que cada coração valerá um ponto. É possível avaliar quantos pratos desejar.

A apuração das avaliações e dos estabelecimentos será conferida por uma Comissão Organizadora formada por três servidores públicos municipais indicados pela Secretaria de Cultura e Turismo, que será responsável pela validação dos nomes dos premiados.

Premiação

Os vencedores serão divulgados antes do show de encerramento do evento, no dia 1º de setembro. Serão premiados os três melhores pratos do concurso. Primeiro, segundo e terceiro colocados receberão um certificado, um troféu e as premiações em dinheiro:

1º Lugar – R$ 5.500

2º Lugar – R$ 3.000

3º Lugar – R$ 1.500

Entrada Solidária

A entrada para o Roteiro Gastronômico 2024 será 1 kg de arroz ou 1 litro de óleo. Os alimentos arrecadados irão compor as cestas básicas destinadas pelo Fundo Social de Solidariedade para famílias em situação de vulnerabilidade social.

Dilsinho

A festa terá o cantor Dilsinho como atração principal, na noite de encerramento. Conhecido por hits como “Baby Me Atende”, “Péssimo Negócio”, “Pouco a Pouco”, “Refém”, “Trovão”, “Cansei de Farra” e muitos outros, Dilsinho é o grande nome da nova geração do pagode. Natural da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, o cantor e compositor já contabiliza mais de 2,4 bilhões de visualizações em seu canal do YouTube, mais de 12 milhões de seguidores nas redes sociais, mais de 7 milhões de ouvintes mensais no Spotify e oito álbuns no currículo.

Confira a programação musical completa:

30/08 (sexta-feira)

18h às 19h30 – Heron e Gustavo (sertanejo)

20h às 21h30 – Rennan (pagode)

31/08 (sábado)

16h às 21h – DJ Flávia

16h30 às 18h – Mari Nunes (sertanejo)

18h30 às 20h – Grupo Deu Braza (pagode), com participação especial de Robson Cruz

0h30 às 22h – Grupo Solução (pagode)

01/09 (domingo)

14h às 19h – DJ PIrulito

16h30 às 18h – Já Tá Dentro (pagode)

19h às 20h – Anúncio dos vencedores e entrega da premiação do Roteiro

20h às 21h30 – Dilsinho

A estrutura inclui ainda Espaço Kids para as crianças. A pulseira com acesso ilimitado custará R$ 40. Já o ingresso avulso para cinco minutos de diversão minutos sairá por R$ 10.