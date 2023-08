O Roteiro Gastronômico de Americana, que faz parte das celebrações pelos 148 anos de fundação do município, reuniu quase 7 mil pessoas em seu primeiro dia, nesta sexta-feira. Realizado na região do portal de entrada da cidade, o evento segue até este domingo (27) e tem a expectativa de atrair 50 mil pessoas, segundo a organização. Ao todo, 45 estabelecimentos comerciais participam.

Roteiro reuniu mais de 5 mil pessoas na noite desta sexta-feira, no portal de entrada – Foto: Claudeci Junior_Liberal

A programação continua neste sábado (26), a partir das 15h com DJ; às 16h com Felipe Delafiori; às 18h30 Orquestra de Violeiros e às 20h30 com Sâmi Rico. Ale´m disso, no domingo o som começa às 12h com DJ; às 13h Primas e Bordões; às 15h30 Janaína de Cássia Trio e às 19h César Menotti & Fabiano.

A entrada é gratuita e quem quiser pode doar um quilo de alimento não perecível, que será encaminhado ao Fundo Social.

“O roteiro é uma excelente oportunidade para trazer a família, os bares prepararam muitas porções e temos espaço kids. Ao mesmo tempo, abrimos para a solidariedade de poder doar alimentos para quem precisa”, disse o secretário de Meio Ambiente de Americana, Fábio Renato de Oliveira.

Para o chefe de gabinete Franco Sardelli, o projeto foi preparado com muito carinho pelo prefeito Chico Sardelli (PV), o vice Odir Demarchi (PSD) e a Secretaria de Cultura.

“Estamos muito felizes com o primeiro dia e temos a certeza que os demais também serão sucesso. Já estudamos a ideia de realizá-lo mais do que uma vez ao ano”, destacou.

Evento conta com a participação de 45 estabelecimentos comerciais – Foto: Claudeci Junior / Liberal

A terapeuta ocupacional Lindalva Filha veio de Belém do Pará e mora em Americana há oito meses. Ela aprovou o roteiro.

“Vim morar porque minha filha veio estudar. Gostei dessa cidade acolhedora e agora com essa oportunidade de provar tantos tipos diferentes de gastronomia, Americana ficou ainda mais linda”, afirmou.

Votação

Cada estabelecimento que participa do evento escolheu um prato que foi colocado em disputa no concurso. A votação acontece pelo site da prefeitura e os interessados podem avaliar cada prato com o critério de uma a cinco estrelas.

Serão premiados os três melhores pratos do concurso: o 1º colocado com R$ 5 mil; o 2º com R$ 2,5 mil e o 3º com R$ 1 mil. O estabelecimento eleito com o melhor atendimento receberá R$ 1,5 mil.