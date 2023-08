No último dia, que contou com show das dupla sertaneja César Menotti & Fabiano

O Roteiro Gastronômico de Americana reuniu um público de mais de 24 mil pessoas em três dias de evento. A festividade fez parte da programação especial de aniversário da cidade, que celebrou 148 anos neste domingo (27) e teve como encerramento o show da dupla sertaneja César Menotti & Fabiano.

Artistas locais e de renome animaram o público, como DJs, músicos de gêneros como blues, samba, MPB e sertanejo. As apresentações foram realizadas no portal de entrada da cidade, que também foi reinaugurado durante as celebrações de aniversário.

César Menotti & Fabiano – Foto: Secom / Divulgação

Na sexta (25), as atrações começaram às 17h, com som de um DJ, seguido por Samba da Nega, Banda Soul Blues e o projeto Tudo Junto e Misturado, com a participação do Pagode do Renan, New Samba, Rafa Ferreira, Iza Siqueira, e Robson Cruz.

No sábado (26), os portões foram abertos às 15h, novamente com Dj, Felipe Delafiori, Orquestra de Violeiros e com o cantor Sâmi Rico, filho de José Rico.

No domingo, último dia, além de DJ, se apresentaram Primas e Bordões, Janaína de Cássia Trio, além do destaque do evento, a dupla César Menotti & Fabiano, que atraíram um público de 10 mil pessoas.

O vice-prefeito Odir Demarchi, César Menotti, o prefeito Chico Sardelli e Fabiano – Foto: Secom / Divulgação

“Três dias de comemorações e muita alegria. Americana está feliz e nós também, com o sucesso desse evento maravilhoso. Fechamos com chave de ouro com esse grande show de César Menotti & Fabiano, e agradecemos a todos que compareceram”, disse a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Além disso, o prefeito de Americana Chico Sardelli (PV) também celebrou a data. “O Roteiro Gastronômico foi um sucesso e o aniversário de Americana foi comemorado em grande estilo. Que bom participar e fazer parte desse momento histórico em nossa cidade. Fico feliz em ver a população sorrindo novamente”, disse.

Por fim, durante os três dias de atrações, houve arrecadação de alimentos não perecíveis para o Fundo Social de Solidariedade de Americana.

Big Clayton Lanches, com o lanche “Big Tudão”, faturou o prêmio de R$ 5 mil – Foto: Secom / Divulgação

Premiados

Trinta e oito estabelecimentos marcaram presença e quatro deles foram premiados, sendo três deles como melhores pratos e um por melhor atendimento.

1° LUGAR- FATUROU R$ 5 MIL

Big Clayton Lanches, com o lanche “Big Tudão”;

2° LUGAR- FATUROU R$ 2,5 MIL

Flamma Burger ficou em segundo lugar, com o lanche “Inflammado”;

3° LUGAR- FATUROU R$ 1 MIL

Na Casa da Vovó, com o prato “Baião de Dois com Quibebe e Vinagrete”;

MELHOR ATENDIMENTO