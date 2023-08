Roteiro Gastronômico retorna ao portal de Americana após 10 anos

A edição de 2023 do Roteiro Gastronômico de Americana terá início nesta sexta-feira (25), a partir das 17h.

O evento, que reunirá 45 estabelecimentos comerciais, voltará a ser realizado na região do portal após quase 10 anos — a última vez, ainda com o nome de Roteiro de Boteco, foi em dezembro de 2013.

Evento que reunirá 45 estabelecimentos acontece no portal de entrada da cidade – Foto: Marcelo Rocha_Liberal

Em 2021, a prefeitura chegou a promover o roteiro de forma remota – com delivery, drive-thru e consumo nos 53 locais participantes.

Tanto o Roteiro Gastronômico quanto o antigo Roteiro de Boteco têm a mesma finalidade: os estabelecimentos escolhem um prato que será colocado em disputa no concurso.

A votação acontece pelo site da prefeitura e, além disso, os interessados podem avaliar cada prato com o critério de um a cinco estrelas. Porém, cada pessoa só pode dar uma nota para cada prato.

Além deste tipo de escolha, também será realizada a votação para escolher o melhor atendimento.

Serão premiados os três melhores pratos do concurso: o 1º colocado com R$ 5 mil; o 2º com R$ 2,5 mil e o 3º com R$ 1 mil. A empresa eleita com o melhor atendimento receberá R$ 1,5 mil.

Nesta quarta-feira (23), o LIBERAL esteve no local onde acontecerá o evento e conferiu as tendas e os dois palcos. Ao todo, são 800 metros de rua fechada e capacidade para até 40 mil pessoas.

O público também terá a oportunidade de curtir as exibições musicais do Roteiro Gastronômico (confira programação abaixo). A população ainda poderá doar 1 kg de alimento não perecível ao Fundo Social.

“Além de estar estimulando o comércio local, estamos estimulando o turismo gastronômico. Está todo mundo ansioso. A gente pode dizer que a população estava aguardando essa volta”, disse a secretária da Cultura de Americana, Marcia Gonzaga Faria.

IMPORTÂNCIA

“É um projeto de extrema importância para a economia. É uma grande oportunidade para todos os comerciantes que se inscreveram de promover o seu restaurante ou um prato. Um evento desse traz visibilidade ”, comentou Geovani Bortolozzo, proprietário da padaria Doce Sonho.

Entretanto, o comerciante ainda acredita que seria importante se a prefeitura desse sequência ao projeto nos próximos anos. “É para ser um evento de proporção regional, tem de dar continuidade”.

Confira os estabelecimentos participantes do Roteiro Gastronômico e os pratos

Mercearia do Queiroz (Coxinhas de Frango com Catupiry)

Padaria Dona Vitória (Lanche de Pernil)

Cervejaria Mares (Lanche de Brisket)

Seu Quiosque Bar Piscina (Psicodélico de Contra Filé)

Flamma Burger (Inflammado)

Laggio Massas Express (O queridinho, com Laggio Balls)

Seu Espetinho (Buraco Quente)

PizzaNA Mozzafiato (Pizza Napolitana de Fermentação Natural)

Fassbier Chopp (Bolinho de Costela)

Praça Bar Muller Lanches (X- Egg Bacon)

Koldi Sorvetes (Koldi Sundae)

Kalango Cervejaria Artesanal (Burger Básiko)

Doce Sonho Padaria (Lanche de Pernil Especial)

Feijuca´s (Bolinho de Feijoada)

Dama Delivery Americana (Linguiça Caipira com Mandioca Cozida)

Trail Burger (Burger 4X4)

Porão Snooker Bar (Shimeji Balls)

Cheesecake Dream (Cheesecake NY Tradicional com calda de frutas vermelhas)

Pastelão da Nona (Pastelão de Costela com Mandioca)

Pier 53 Bar e Gastronomia (Taco de Provolone)

D´Gusto (Galinhada Caipira)

Alto Gusto Pizzaria (Pizza Alto Gusto)

Na Casa da Vovó (Baião de Dois com quibebe e vinagrete)

Boi Que Mia Grill Bar (Palmito Gratinado)

Prosa Sanduicheria (Fresh Prince of Bacon)

Tabula Restaurante (Pizza Frita Recheada com Brisket)

Porão Skate Park (Burrito de Frango Defumado)

Beppo (Paçocão de Carne Seca)

La Brasa Burger Americana (Hambúrguer Artesanal Baconese)

A Fritadeira Burguer (Sanduíche de Linguiça Caipira)

Altena Chopp Bar (Frango Dijon)

Donut Chefs (Donut Rafaello)

Bar do Reinaldinho (Lanche de Cupim)

Doces Camzaros (Espetinho de Morango)

Moranguinho Doçaria (Pudim de Leite Condensado)

Big Clayton Lanches (Big Tudão)

Le Pasteis (Pastel Colorido com blend de queijos)

Seu Juca Chopp Bier (Carne Louca)

Major Lounge Bar (Tilápia Empanada)

The Farm (Costelada com Queijo)

Bar do Noventa (Isca de Parmegiana)

Toyo Temakeria (Sanduiche Oriental)

Bar Seu João (Palmito na Brasa)

Bambu e Beer (Meatstick)

Vinum Wine Bar (Tagliatelle ao molho e queijos com filé mignon)

Veja a programação do Roteiro Gastronômico

Sexta (25), das 17 às 22h: abertura – DJ, às 17h; Samba da Nega (Palco 1), às 18h30; Banda Soul Blues (Palco 1), às 19h30; e Tudo Junto e Misturado (Palco 1), às 20h30.

Sábado (26), das 15h às 22h: abertura – DJ, às 15h; Felipe Delafiori (Palco 1), às 16h30; Orquestra de Violeiros (Palco 1), às 18h30; e Sâmi Rico (Palco 1), às 20h30.

Domingo (27), das 12h às 21h: abertura – DJ, às 12h; Primas e Bordões (Palco 2), às 13h; Janaína de Cássia Trio (Palco 2), às 15h; Passagem de Som/Show Principal (Palco 1), às 17h; César Menotti & Fabiano (Palco 1), às 19h.