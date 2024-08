Roteiro Gastronômico marca comemoração do aniversário de Americana

A comemoração do aniversário de 149 anos de Americana será marcada pela realização do Roteiro Gastronômico 2024. O evento ocorre nos dias 30 e 31 de agosto e 1º de setembro, na Avenida Antônio Pinto Duarte, na região do portal de entrada do município.

Haverá nove atrações musicais, inclusive o cantor de pagode Dilsinho, que se apresentará no último dia, das 20h às 21h30.

No dia 30, sexta-feira, os portões estarão abertos a partir das 17h, com apresentações até as 22h. No sábado e domingo, a festa acontece das 12h às 22h. O público deverá comparecer no local com 1 kg de arroz um 1 litro de óleo.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os itens arrecadados serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade para montagem de cestas entregues para famílias em situação de vulnerabilidade social. A coprodução é da empresa Bokme! Produções.

O cantor de pagode Dilsinho – Foto: Dani Valverde/Divulgação

A estrutura inclui ,ainda, um espaço kids. A pulseira com acesso ilimitado custará R$ 40. Já o ingresso avulso para cinco minutos de diversão sairá por R$ 10.

Conhecido por hits como “Baby Me Atende”, “Péssimo Negócio”, “Pouco a Pouco”, “Refém”, “Trovão” e “Cansei de Farra”, Dilsinho já contabiliza ao menos 2,4 bilhões de visualizações em seu canal do YouTube, 12 milhões de seguidores nas redes sociais, 7 milhões de ouvintes mensais no Spotify e oito álbuns no currículo.

Concurso Gastronômico

O público poderá avaliar os pratos inscritos no Concurso Gastronômico com base nos seguintes critérios: sabor, apresentação, criatividade, custo-benefício e atendimento.

O voto deverá ser registrado no banner do Roteiro no site da prefeitura (americana.sp.gov.br), a partir das 17h do dia 30 de agosto até o mesmo horário em 1º de setembro.

Cada prato poderá ser avaliado pela mesma pessoa uma única vez com um ícone de coração nos critérios que considerar atendidos. Cada coração valerá um ponto. É possível avaliar quantos pratos desejar.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

A apuração das avaliações e dos estabelecimentos será conferida por uma comissão organizadora formada por três servidores públicos municipais indicados pela Secretaria de Cultura e Turismo, que ficará responsável pela validação dos nomes dos premiados.

Evento acontece na região do Portal de Americana – Foto: Arquivo/Secom

A divulgação dos vencedores ocorrerá antes do show de encerramento do evento, em 1º de setembro, com prêmios para os três melhores pratos do concurso: R$ 5,5 mil para o primeiro lugar, R$ 3 mil para o segundo e R$ 1,5 mil para o terceiro. Eles também recebrão um certificado e um troféu.

Programação

30/08 (sexta-feira)

18h às 19h30 – Heron e Gustavo (sertanejo)

20h às 21h30 – Rennan (pagode)

31/08 (sábado)

16h às 21h – DJ Flávia

16h30 às 18h – Mari Nunes (sertanejo)

18h30 às 20h – Grupo Deu Braza (pagode), com participação especial de Robson Cruz

20h30 às 22h – Grupo Solução (pagode)

01/09 (domingo)

14h às 19h – DJ Pirulito

16h30 às 18h – Já Tá Dentro (pagode)

19h às 20h – Anúncio dos vencedores e entrega da premiação do Roteiro

20h às 21h30 – Dilsinho

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Leia todo o conteúdo do suplemento especial Americana, 149 anos: