Roteiro Gastronômico de Americana terá Dilsinho como atração principal

Evento no portal de entrada de Americana ocorre no final de agosto e terá 40 estabelecimentos gastronômicos

O cantor Dilsinho - Foto: Reprodução/Instagram

A Prefeitura de Americana lançou na manhã desta sexta-feira (21) o Roteiro Gastronômico 2024. O cantor Dilsinho será a atração principal desta edição, que será realizada nos dias 30 (sexta) e 31 (sábado) de agosto e 1º (domingo) de setembro.

Dilsinho se apresentará no dia 1º de setembro (domingo). No total, serão 40 estabelecimentos gastronômicos no evento, que ocorrerá no portal de entrada da cidade (Avenida Antonio Pinto Duarte) e terá entrada solidária, mediante 1 litro de óleo ou 1 kg de arroz.

César Menotti & Fabiano animaram o Roteiro Gastronômico em 2023 – Foto: Secom / Divulgação

O Roteiro Gastronômico, parte das comemorações do aniversário de Americana, voltou a ser realizado no portal no ano passado após 10 anos.

A edição 2023 contou com a participação de 38 estabelecimentos comerciais e teve como atração principal os sertanejos César Menotti & Fabiano. No total, segundo informações da prefeitura, cerca de 24 mil pessoas passaram pelos três dias de evento.