Roteiro Gastronômico de Americana tem público de 5 mil pessoas no 1º dia e segue neste fim de semana

Movimentação no Roteiro Gastronômico de Americana, nesta sexta (30) - Foto: Secom/Divulgação

O Roteiro Gastronômico 2024 levou um público rotativo de 5 mil pessoas, nesta sexta-feira (30), à região do portal de entrada de Americana, no início das comemorações dos 149 anos do aniversário da cidade, segundo a prefeitura. Duas atrações animaram a noite: o pagode do cantor Rennan e a dupla sertaneja Heron e Gustavo.

O Roteiro continua no fim de semana. Neste sábado e domingo, os portões serão abertos ao meio-dia. Entre os destaques da programação musical estão os shows de Sâmi Rico e Dilsinho

Confira os horários:

31/08 (sábado)

15h às 20h – DJ Flávia

16h30 – Mari Nunes (sertanejo)

18h – Grupo Deu Braza (pagode), com participação de Robson Cruz

19h30 – Grupo Solução (pagode)

21h – Sâmi Rico

01/09 (domingo)

14h às 19h – DJ Pirulito

16h30 – Já Tá Dentro (pagode)

19h às 20h – Anúncio dos vencedores e entrega da premiação do Roteiro

20h – Dilsinho

A entrada é solidária, mediante a entrega de 1 kg de arroz ou 1 litro de óleo. O montante arrecadado será destinado ao Fundo Social de Solidariedade para montagem de cestas para famílias em situação de vulnerabilidade social.

A organização montou um esquema de segurança com controle de acesso por catracas e vistoria com detector de metais na entrada.

Não é permitido o acesso com cooler e outros utensílios, bem como qualquer tipo de bebida ou comida. Objetos cortantes e/ou armas de brinquedo, vidros, cadeiras e/ou banquinhos, produtos ilícitos e fogos de artifício são proibidos, assim como a entrada de ambulantes (distância mínima de 200 metros da área do evento).

O Roteiro Gastronômico é “pet friendly”, com livre entrada de cães com uso de coleira para todas as raças, e focinheiras, no caso de raças maiores.

A estrutura oferece, ainda, espaço kids. A pulseira com acesso ilimitado custa R$ 40. Já o ingresso avulso para cinco minutos de diversão minutos sai por R$ 10. A tradicional feira de artesanato Ameriart, com participação de artesãos locais, também marca presença no evento.

A realização é da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com coprodução da Bokme! Produções.

Votações abertas

O público já pode avaliar os pratos inscritos no Concurso Gastronômico seguindo os seguintes critérios: sabor, apresentação, criatividade, custo-benefício e atendimento. A votação deve ser feita por meio deste link, até as 17h deste domingo.

Cada prato pode ser avaliado pela mesma pessoa uma única vez com um ícone de coração nos critérios que considerar atendidos, sendo que cada coração valerá um ponto. É possível avaliar quantos pratos desejar.

A apuração das avaliações e dos estabelecimentos será conferida por uma comissão organizadora formada por três servidores públicos municipais indicados pela Secretaria de Cultura e Turismo, que será responsável pela validação dos nomes dos premiados.

Os vencedores serão divulgados antes do show de encerramento com Dilsinho, no domingo. Serão premiados os três melhores pratos do concurso. Primeiro, segundo e terceiro colocados receberão um certificado, um troféu e as premiações em dinheiro.