Roteiro Gastronômico de Americana reúne 35 pratos e 10 apresentações musicais

Evento acontece entre esta sexta-feira e domingo, na região do portal de entrada do município; veja programação e opções de comida

O Roteiro Gastronômico de Americana vai reunir 35 pratos e oferecer dez apresentações musicais à população entre esta sexta-feira e domingo, na região do portal de entrada do município.

O evento ocorre na Avenida Antônio Pinto Duarte, em comemoração ao aniversário da cidade, que completou 149 anos na última terça. Na sexta, os portões serão abertos às 17h, com apresentações até as 22h. No sábado e domingo, a festa acontece do meio-dia às 22h.

A entrada será 1 kg de arroz ou 1 litro de óleo. Os itens arrecadados serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade para montagem de cestas entregues para famílias em situação de vulnerabilidade social. O Roteiro Gastronômico é realizado pela prefeitura, com coprodução da empresa Bokme! Produções.

Montagem da estrutrura do Roteiro Gastronômico – Foto: Rodrigo Francischangelis/Prefeitura de Americana

A estrutura inclui, ainda, um espaço kids. A pulseira com acesso ilimitado custará R$ 40. Já o ingresso avulso para cinco minutos de diversão sairá por R$ 10.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na parte musical, o evento terá como atração principal o cantor de pagode Dilsinho, que se apresenta no último dia, às 20h. O sertanejo Sâmi Rico, que subiu ao palco na última Festa do Peão de Americana, também estará no Roteiro Gastronômico. O show está marcado para sábado, às 21h.

“As expectativas são as melhores. As previsões climáticas nos parecem favoráveis e as atrações artísticas trarão bom público, tanto as bandas de Americana e região que são credenciadas por edital, quanto as atrações principais”, disse a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

O trânsito está alterado na região, com a interdição da Avenida Antônio Pinto Duarte. No sentido Rodovia Anhanguera (SP-33), a via permanecerá fechada em toda sua extensão, a partir da Avenida Nossa Senhora de Fátima até o portal.

Já no sentido Centro, a interdição começa na altura do portal e vai até a Rua São Vito. O motorista terá como alternativas as ruas São Gabriel e Orlando Dei Santi. Os cruzamentos ao longo da via estão abertos, mas sem acesso à Antônio Pinto Duarte.

Concurso Gastronômico

O público poderá avaliar os pratos inscritos no Concurso Gastronômico com base nos seguintes critérios: sabor, apresentação, criatividade, custo-benefício e atendimento.

O voto deverá ser registrado no banner do Roteiro no site da prefeitura (americana.sp.gov.br), a partir das 17h do dia 30 de agosto até o mesmo horário em 1º de setembro.

Cada prato poderá ser avaliado pela mesma pessoa uma única vez com um ícone de coração nos critérios que considerar atendidos. Cada coração valerá um ponto. É possível avaliar quantos pratos desejar.

A apuração das avaliações e dos estabelecimentos será conferida por uma comissão organizadora formada por três servidores públicos municipais indicados pela Secretaria de Cultura e Turismo, que ficará responsável pela validação dos nomes dos premiados.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

A divulgação dos vencedores ocorrerá antes do show de encerramento do evento, em 1º de setembro, com prêmios para os três melhores pratos do concurso: R$ 5,5 mil para o primeiro lugar, R$ 3 mil para o segundo e R$ 1,5 mil para o terceiro. Eles também receberão um certificado e um troféu.

Estabelecimentos e pratos:

Alto Gusto Pizzaria – Pizza Broto Latina – Foto: Divulgação Amoe Açaí – Copo de Açaí – Foto: Divulgação Bar do Reinaldinho – Lanche de cupim – Foto: Divulgação Beppo Bar & Gastronomia – Coxinhas de Asa de Frango – Foto: Divulgação Big Clayton Lanches – Big Bauru – Foto: Divulgação Bluesteco Bar – Bolinho de Costela – Foto: Divulgação Boi Que Mia Grill Bar – Espetinho de Carne – Foto: Divulgação Doce Sonho Padaria e Confeitaria – Cannoli – Foto: Divulgação Doces Camzaros – Espetinho de morango com chocolate – Foto: Divulgação Donna’s Kebab Nicynha – Kebab Misto – Foto: Divulgação Fassbier – Mineirinho – Foto: Divulgação Feijuca’s Restaurante – Bolinho de Feijoada – Foto: Divulgação Flamma Burger – Flammejante – Foto: Divulgação Garagem Lanches – Mega Bacon – Foto: Divulgação Holy Cook – Holy Duo – Foto: Divulgação Koldi Sorvetes – Koldi Cone – Foto: Divulgação La Brasa Burger Americana – Baconese – Foto: Divulgação La Grano – Manicaretti alla Americana – Foto: Divulgação Luz Gastronomia – Espetinho de Ancho – Foto: Divulgação MacDoo Hamburgueria Artesanal – Boomerang – Foto: Divulgação Maritaca Lanches- Lanche de Pernil do Maritaca – Foto: Divulgação Mercearia do Queiroz – Coxinha de frango com catupiry – Foto: Divulgação Na Casa da Vovó – Filé de Tilápia – Foto: Divulgação Nenê Burguer – Extraordinary – Foto: Divulgação Padaria Dona Vitória – Burger Salada com Fritas – Foto: Divulgação Pastelão da Nona – X-Pastel – Foto: Divulgação Prosa Sanduicheria – Baconator – Foto: Divulgação Smurfs Lanches – Especial Smurfs Chefe – Foto: Divulgação Taboca – Baião do Taboca – Foto: Divulgação Toyo – Hot Roll de Salmão – Foto: Divulgação Trail Burger – 4×4 – Foto: Divulgação Vitão Lanches – X-Burgão – Foto: Divulgação Yakileo Yakisoba – Yakisoba Misto – Foto: Divulgação

Programação

30/08 (sexta-feira)

18h às 19h30 – Heron e Gustavo (sertanejo)

20h às 21h30 – Rennan (pagode)

31/08 (sábado)

15h às 20h – DJ Flávia

14h30 – Mari Nunes (sertanejo)

16h – Grupo Deu Braza (pagode), com participação especial de Robson Cruz

18h – Grupo Solução (pagode)

21h – Sâmi Rico

01/09 (domingo)

14h às 19h – DJ Pirulito

16h30 às 18h – Já Tá Dentro (pagode)

19h às 20h – Anúncio dos vencedores e entrega da premiação do Roteiro

20h às 21h30 – Dilsinho