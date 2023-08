Roteiro Gastronômico de Americana premia ‘lanchão’ de família

A família Ferreira, responsável pela lanchonete Big Clayton, na Praça Comendador Müller, em Americana, venceu a edição de 2023 do Roteiro Gastronômico, no último domingo (27). Com o lanche “Big Tudão”, o estabelecimento levou a maior premiação do evento, de R$ 5 mil.

Com o lanche “Big Tudão”, família Ferreira venceu o Roteiro Gastronômico de 2023 – Foto: Claudeci Junior_Liberal

O Roteiro Gastronômico aconteceu no último final de semana, no aniversário de 148 anos da cidade. Ao todo, 38 estabelecimentos participaram e o público teve a oportunidade de votar e eleger o melhor prato do festival.

O “Big Tudão” ganhou no voto popular. O lanche é composto por pão, dois hambúrgueres, frango, bacon, presunto, queijo, tomate, alface, milho, batata, ovo e, segundo o proprietário do estabelecimento, Clayton Ferreira, o principal ingrediente é “o amor de todos os funcionários”.

Em 2º lugar veio o Flamma Burger, com o lanche “Inflammado”, que levou o prémio de R$ 2,5 mil; e em 3º o “Baião de Dois com Quibebe e Vinagrete”, do Na Casa da Vovó, que ganhou R$ 1 mil.

“Nós somos em quatro, somos unidos na lanchonete. A gente ficou extasiado, foi muito forte, muito grande. A minha esposa até viralizou nas redes sociais porque lá no evento ela explodiu mesmo, foi uma alegria muito grande”, contou Clayton.

Clayton administra a lanchonete há mais de 10 anos junto da esposa Noêmia e dos filhos Wellington e Lucas. Eles não imaginavam que poderiam vencer o concurso.

“A gente não tinha a expectativa de ser chamado para o palco por ser um lanche de praça e tinha muitos restaurantes de renome lá. Nós já estávamos gratos de participar. Se acontecesse de sermos chamados para o palco, seria uma alegria enorme. Com a glória de Deus, veio o 1º lugar e foi a melhor coisa que aconteceu”, afirmou Clayton.

Além da premiação dos pratos, a Koldi Sorvetes foi eleita pelo público como o melhor atendimento e recebeu R$ 1,5 mil de premiação.

ATENDIMENTO

“Além de exaltar os funcionários e a forma como eles cativam os clientes, é preciso falar sobre o reconhecimento do público, porque os votos foram dados por quem foi lá. O atendimento é nossa prioridade desde que a Koldi nasceu, em 2016”, disse Juliana Volpi, proprietária da sorveteria.

“Quero parabenizar os vencedores do concurso e todos que participaram e fizeram desse evento uma grande festa. Tivemos três dias de muita alegria e comidas maravilhosas”, destacou o prefeito Chico Sardelli (PV).

Os estabelecimentos vencedores receberam ainda um certificado, um troféu e uma placa de Premiação Honrosa indicando a colocação no concurso, que poderá ser afixada no estabelecimento.