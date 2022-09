Rotary promove distribuição de hastes para motociclistas em Americana

Acontece neste sábado a ação “Não Faça Parte Dessa Cena: motos”. A iniciativa promovida pelo Rotary Integração de Americana distribuirá hastes corta-pipa para ajudar motociclistas na prevenção de acidentes causados por linhas como a chilena, a mais perigosa delas. O evento será na Avenida Dr. Antônio Pinto Duarte, próximo à rua Santa Lúcia, das 8h30 às 11h30.

Serão 650 antenas distribuídas e instaladas de forma gratuita. Apesar do foco nas motos, ciclistas também poderão participar. Segundo a organização, foram espalhados 2 mil panfletos pela cidade, que estampam pessoas gravemente feridas pela linha chilena, com intuito de mobilizar o público.

Para a presidente do Rotary Integração, Denize Ferreira, vida do condutor está em jogo – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

A Gama (Guarda Municipal de Americana) informou que neste ano foram registradas 12 ocorrências relacionadas à linha de pipa. Porém, nenhum acidente foi notificado. A entidade afirma que os guardas passam por cursos de capacitação para esse tipo de situação.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Para a presidente do Rotary Integração, Denize Ramos Ferreira, é a vida do condutor que está em jogo. “A importância é fazer com que o motociclista entenda que precisa colocar uma antena na moto, para que salve a própria vida.” Em Americana, uso e comercialização de cerol são proibidos desde 1998.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.