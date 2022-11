Rotary Integração promove Encontro Equidade, Diversidade e Inclusão em Americana

Evento será realizado no Teatro de Arena Elis Regina - Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

O Rotary Club Americana-Integração promove nesta sexta-feira (25), às 19h, o 1º Encontro Equidade, Diversidade e Inclusão, no Teatro de Arena Elis Regina. O evento reúne rodas de conversa para abordar temas relevantes para a vivência da sociedade.

Durante a noite, serão realizadas três mesas de debate. A primeira, abordará o tema de inclusão, com foco para cadeirantes, epilépticos e autistas. No segundo momento, diversidade de gênero e direitos LGBTQIA+ serão discutidos pelos participantes, enquanto a terceira mesa terá os temas equidade, racismo e imigração.

“Temos orgulho do Rotary esepelhar tantas culturas, gerações, experiências de vida, além de oferecer possibilidade para que inúmeras pessoas façam a diferença na sociedade. Esse evento é uma prova do nosso compromisso de ser uma organização que valoriza e vive os princípios da equidade, diversidade e inclusão”, disse Denize Ramos, presidente do Rotary Integração.

O Teatro de Arena Elis Regina está localizado à Rua Sergipe, no Bairro Chácara Machadinho, em Americana. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco