Rotary Club promove neste sábado 3ª edição de evento que debate suicídio

Neste sábado (25), o Rotary Club de Americana promove a 3ª edição do bate-papo “Vamos falar sobre suicídio?”. O evento será online, às 16h, ao vivo pelo canal do YouTube do Rotary Club . A transmissão é disponível para todos, mas terá o foco em profissionais, estudantes e professores de psicologia.

Novidade está na participação do major Diógenes Martins e psicóloga Fabiana Marthes – Foto: Divulgação

A novidade deste ano está na participação do Corpo de Bombeiros de São Paulo com o major Diógenes Martins Munhoz, que também é diretor da ABEPS (Associação Brasileira de Estudos e Prevenção de Suicídio), e da psicóloga e sócio-fundadora do Instituto Sentir Campinas, Fabiana Marthes Molli Caron.

Além dos novos participantes, estará presente o comandante do 5º Batalhão de Polícia Rodoviária, tenente coronel Hugo Araújo Santos, que atua como negociador em ocorrências com suicidas; além da mediação do presidente do Rotary Club Americana, João Miletta; a psicóloga Aracelle Netto e a professora e associada ao Rotary, Adriana de Souza.

De acordo com o vice-presidente do Rotary, Cesar Miletta, a ideia de trazer três profissionais de diferentes áreas com o trabalho de suicídio é trazer três visões de abordagens e estudos diferentes, como também repassar as experiências.

“Será discutido a prevenção e pósvenção, porque é um assunto que às vezes não pensamos, mas infelizmente depois que acontece não tem como prevenir. Quando uma pessoa comete suicídio, envolve toda a família que acaba sendo vítima e que precisa de um tratamento psicológico para tratar a ferida”, diz Cesar.

Um grupo de WhatsApp foi criado para enviar notificações do evento e o link de transmissão no sábado. Pelo YouTube, o chat estará aberto para o público enviar perguntas.

*Estagiária sob supervisão de Talita Bristotti