Rota Cervejeira: 2ª edição levou 18 mil pessoas ao CCL, em Americana, segundo prefeitura

Segunda edição da Rota Cervejeira ocorreu neste sábado e domingo, no CCL, em Americana – Foto: Prefeitura de Americana/Divulgação

Ao menos 18 mil pessoas prestigiaram a 2ª edição da Rota Cervejeira de Americana, realizada neste final de semana, no CCL (Centro de Cultura e Lazer), segundo informações divulgadas pela prefeitura. De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, no sábado (20), compareceram ao evento, um público rotativo de 8 mil pessoas. Já neste domingo (21), ao menos 10 mil pessoas estiveram no espaço.

Foram mais de vinte horas de atrações com a presença de 10 cervejarias de Americana e região, shows ao vivo embalados por gêneros como rock, folk e blues, praça de alimentação e espaço kids para a diversão das crianças.

A secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria, comemorou a presença do público.

“A 2ª Rota Cervejeira foi um sucesso. Tivemos um público ainda maior que no ano passado. É um evento que veio para ficar, e nosso sentimento é de dever cumprido, com satisfação e muita alegria”, comentou a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria, por meio da assessoria de imprensa.

O evento teve também o lado solidário, com a coleta de doações de 1 kg de arroz para o Fundo Social de Solidariedade. Os alimentos vão completar as cestas distribuídas para famílias em situação de vulnerabilidade no município. A Prefeitura de Americana divulgará em breve a quantidade arrecadada.