Rosa domina vitrines e lojistas do Centro de Americana apontam alta nas vendas

Assim como as salas de cinema da região, as vitrines de lojas do centro de Americana estão repletas de produtos cor-de-rosa após o lançamento do filme Barbie, na última quinta-feira (20).

A reportagem percorreu as ruas 30 de Julho, Sete de Setembro, Vieira Bueno e Fernando Camargo na manhã deste sábado (22), conversando com lojistas.

Cor-de-rosa em vários tons tomou conta das vitrines no Centro de Americana – Foto: Isabella Holouka / Liberal

A cor não se fez presente apenas no segmento de vestuário e também estava destacada em lojas de cosméticos, acessórios, bolsas e malas. A maioria dos lojistas afirmou que a adesão à “onda rosa” impulsionou as vendas na última semana.

Maisa e Neuma Clemente, proprietárias da Amora Brasil, que vende roupas femininas, apostam no rosa como cor do ano. A vitrine da loja e boa parte do seu interior estava tomada por peças pink, de diversos estilos.

Elas contam que, com o filme, as pessoas estão mais abertas a utilizar a cor, que antes era uma referência do estilo patricinha.

“Fomos atrás dos fornecedores para ter peças diferentes, que a gente não tinha antes, e exploramos isso. Com o filme, o pessoal lembrou que é uma cor legal de se usar. Nesta semana as vendas foram muito boas, elas já chegam perguntando sobre peças cor-de-rosa. É uma cor linda, alegre, que destaca a nossa pele e vale para todos os gêneros e gostos”, disse Maisa.

A chamada “onda rosa” movimentou vários segmentos do comércio na cidade – Foto: Isabella Holouka / Liberal

A vitrine cor-de-rosa também virou chamariz na Chiquita Bakana, outra loja de roupas femininas. A vendedora Mara Rodrigues diz que a procura das clientes está grande também nas redes sociais, onde há divulgação das peças. Na loja, mesmo quando a compra cor-de-rosa não é finalizada, a vitrine cumpre sua função.

“Temos as peças rosa na vitrine e uma grande variedade na loja. Muitas vezes, a pessoa entra para ver a roupa rosa, mas depois também encontra outras coisas que gosta”, considerou.

Bruna Ramos, proprietária da Petite Kids, especializada em moda festa infantil, conta ter feito três reposições de vestidos somente nesta semana, tanto dos modelos lisos em rosa pink, como também daqueles que possuem estampas da Barbie. As vendas pelo Mercado Livre também tiveram um salto.

“Nesta semana, o filme impulsionou bastante. No começo da semana foi muita procura. Elas querem vestido da Barbie ou pink”, contou à reportagem, citando os tamanhos 4 ao 6 e o 10 como os mais procurados.

Vitrines atraem clientes com o rosa e também com estampas na Barbie – Foto: Isabella Holouka / Liberal

Inicialmente, a subgerente Keyla Priscila Sanches achou que a loja Lady Brás, que vende roupas íntimas, não aproveitaria a “febre rosa”, mas estava enganada. Destacando produtos cor-de-rosa na vitrine há cerca de 15 dias, a loja vem sendo procurada por clientes de ambos os sexos e teve aumento nas vendas.

“Normalmente, vendemos lingeries nas cores preta, bege ou branca, tons mais neutros. Mas, com essa onda, o pessoal está pedindo muito a cor-de-rosa. Calcinha e sutiã é o que mais está vendendo, pijamas também, e até cuecas já vieram procurar. Enquanto tivermos mercadoria rosa, a cor ficará na vitrine”, contou à reportagem.

Entretanto, Keyla avalia que a moda não deve durar muito. “Era Wandinha, agora Barbie, daqui a pouco já será outra coisa”, comentou.

Jean Milani, gerente da Calçadista, que vende calçados, roupas e bolsas, diz que a procura por produtos cor-de-rosa é bastante positiva para o comércio. Ele ressalta a importância de os lojistas aproveitarem a tendência, mas avalia que, em sua loja, o retorno foi menor do que o esperado.

“Entendemos que essa onda, para o comércio, é muito boa. Precisamos aproveitar esse clima da Barbie, que movimentou o mundo inteiro. Mas achamos que teria mais procura. Tivemos um caso ou outro, bem pontual. A volta às aulas tem um retorno mais certo”, disse.