Rosa do Bem tem 1,5 mil vales-camiseta disponíveis para troca até este sábado

A Campanha Rosa do Bem anunciou que restam cerca de 1,5 mil vales-camiseta da 11ª Caminhada “Por Amor à Vida”, dos oito mil que foram disponibilizados.

Os vales poderão ser retirados até este sábado (23), um dia antes da caminhada, que será realizada no domingo (24), às 8h30, na Avenida Brasil, em Americana.

Caminhada será neste domingo (24), às 8h30, na Avenida Brasil, – Foto: Divulgação

Para conseguir uma camiseta, é necessário ir a um dos pontos e trocar dois quilos de alimentos não perecíveis (exceto sal e açúcar) por um vale. A arrecadação é destinada a entidades assistenciais de Americana.

Confira os pontos de troca:

Ameripan & Cia – Rua Josias Silveira Camargo, 25, Vila Santa Catarina;

Basílica Santuário Santo Antônio de Pádua – Rua Vieira Bueno, 150, Centro;

Loja Tutti Cuanti Moda Íntima e Fitness – Rua Florindo Cibin, 524, Vila Medon;

Todas as unidades da Fótica (Loja 1 – Praça Comendador Miller, 24, Centro; Loja 2 – Avenida Cecilia Meireles, 326, Zanaga; Loja 3 – Avenida Dr. Antonio Lobo, 341, Centro; Loja 4 – Avenida Maranhão, 1.065, Praia Azul, dentro do Supermercado São Vicente; Loja 5 – Avenida Cillos, 2.200, Jardim São José);

House Jeans (Loja 1 – Rua 12 de Novembro, 399, Centro; Loja 3 – Rua Anhanguera, 213, Centro);

Fundo Social de Solidariedade de Americana (Rua Antonio Frezzarim, 412, Jardim São Paulo).

A troca do vale pela camiseta acontecerá apenas no dia da caminhada. A saída ocorre em frente ao CCL (Centro de Cultura e Lazer) e será permitida a retirada de uma peça por pessoa, pois a proposta é que a peça de roupa seja utilizada durante o evento.

Uma estrutura será montada para que a troca das camisetas aconteça de maneira rápida e organizada, com filas específicas para cada tamanho. Também serão distribuídas máscaras descartáveis, mas a organização reforça para que todos já estejam com a proteção quando chegarem e que também utilizem álcool em gel.

“Quando saímos na avenida com a camiseta do Rosa do Bem, estamos vestindo muito mais que uma peça de roupa, estamos vestindo uma causa, impactando a sociedade sobre a prevenção do câncer de mama e comemorando a vida de nossas guerreiras que foram diagnosticadas e estão curadas”, destaca a presidente do Rosa do Bem, Maria Fernanda Grecco Meneghel

