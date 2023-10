Para ter uma camiseta no dia do evento é preciso trocar o vale por 2 kg de alimentos não perecíveis (exceto sal e açúcar)

Quem quiser reservar a sua camiseta para participar da tradicional Caminhada Rosa do Bem “Por Amor à Vida” pode fazer a troca de alimentos pelo vale-camiseta em 13 pontos em várias cidades da região.

Caminhada está marcada para o próximo dia 22, a partir das 8 horas, na Avenida Brasil – Foto: Divulgação

De acordo com a organização, para ter uma camiseta é preciso trocar o vale por 2 quilos de alimentos não perecíveis (exceto sal e açúcar).

O evento, que acontecerá no próximo dia 22, terá concentração partir das 8 horas, na Avenida Brasil, em Americana.

A saída para a caminhada será às 9 horas, no CCL (Centro de Cultura e Lazer), na Avenida Brasil.

A proposta da iniciativa, que está na 13ª edição, tem o objetivo de fazer a prevenção ao câncer de mama, realizada sempre no mês de outubro.

OBJETIVO

De acordo com a presidente do Rosa do Bem, Maria Fernanda Grecco Meneghel, a caminhada e as outras ações realizadas em outubro buscam chamar a atenção de todos por uma atitude pela vida.

“Quando uma mulher é diagnosticada com câncer de mama, não tem dia, não tem hora, ela precisa tomar uma atitude por amor à vida. Nossa campanha é justamente isso, um alerta, um impacto. Que se acenda uma luz dentro de cada um e se pergunte o que tem feito pela própria saúde, qual atitude está tomando pela qualidade de vida.”

Ela também ressaltou que a camiseta está ainda mais especial. “Um sonho realizado, na cor Pink Fluor de Dry fit poliamida, leve, fresca e própria para atividades físicas”, completa Fernanda.

A programação da 13ª edição da campanha já começou e vai contar ainda com a realização de 600 exames gratuitos de mamografia pela carreta do Hospital de Amor, na 2ª quinzena de outubro; a iluminação rosa da Avenida Brasil, que já começou a ser instalada; palestras e entrevistas sobre o tema.

Confira os pontos de troca:

– House Jeans (Ruas 12 de Novembro, 399 e Anhanguera, 213, no Centro, Americana; Avenida da indústria, 613, Jardim Pérola – SBO; Rua Rio Branco, 193, Centro, Nova Odessa);

-Ameripan (Rua Josias Silveira de Camargo, 25, Vila Santa Catarina, Americana)

– Fótica (Praça Comendador Miller, 24, Av. Cecilia Meireles, 326 – Zanaga; Av. Dr. Antonio Lobo, 341; Av. Maranhão 1065 – Praia Azul, Av. Cillos – 2200, Americana; Rua General Osório, 528 – Centro – SBO

– Fundo Social de Solidariedade de Americana ( Rua das Poncianas, 930B, Jardim Glória)

-Supermercados São Vicente São Vito (Rua João Bernestein, 630)