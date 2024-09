Rosa do Bem realiza agendamento para 600 mamografias neste domingo, em Americana

O Instituto Rosa do Bem realiza neste domingo (22) o agendamento para 600 mamografias para mulheres de 40 a 69 anos. Parte da 14ª edição da campanha Por Amor à Vida, a ação é motivada pela campanha Outubro Rosa e será no salão de eventos da Basílica de Santo Antônio, no Centro, a partir das 8h.

As mamografias serão realizadas nos dias 8, 9, 10, 15, 16 e 17 de outubro, no bairro Jardim Alvorada. Para realizar o agendamento, além de estar na faixa etária indicada, é necessário que a mulher não tenha feito mamografia há pelo menos um ano, morar em Americana, não ter convênio médico e não estar em tratamento oncológico.

Além disso, é necessário apresentar RG, CPF, cartão SUS (Sistema Único de Saúde), comprovante de endereço em Americana, assim como um número de celular anotado em papel.

“Este exame salva vidas e por isso é tão importante que as mulheres desta faixa etária garantam sua vaga neste domingo com o nosso agendamento”, disse a presidente do Rosa do Bem, Maria Fernanda Grecco Meneghel.

“Todas as mulheres que tiverem algum apontamento nos exames realizados pela nossa campanha serão acompanhadas pelo Rosa do Bem na realização dos complementos necessários. Se diagnosticado o câncer, também terão o tratamento completo através do Hospital de Amor”, completou.

Além das mamografias, a campanha contará com evento musical no Teatro Municipal Lulu Benencase, no dia 30 deste mês, assim como a caminhada Por Amor à Vida, em 20 de outubro. A iluminação da Avenida Brasil também ficará rosa durante todo o mês de outubro.