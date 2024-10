Rosa do Bem inicia troca de alimento por vale camiseta para a Caminhada Por Amor à Vida

O Instituto Rosa do Bem iniciou a troca de 2 kg de alimentos não perecíveis por um vale camiseta para a Caminhada Por Amor à Vida. Em sua 14ª edição, a largada será no dia 20, às 9h, a partir do CCL (Centro de Cultura e Lazer), na Avenida Brasil, em Americana.

As trocas estão disponíveis em pontos em Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa (confira abaixo). De acordo com a organização, apenas sal e açúcar não são aceitos entre os alimentos não perecíveis.

A caminhada do Rosa do Bem faz parte das ações da campanha de 2024 do Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama. No dia do evento, a troca do vale pela camiseta poderá ser feita a partir das 8h, também no CCL.

“Quando uma mulher é diagnosticada com câncer de mama, não tem dia, não tem hora, ela precisa tomar uma atitude por amor à vida. Nossa campanha é justamente isso, um alerta, um impacto. Que se acenda uma luz dentro de cada um e se pergunte o que tem feito pela própria saúde, qual atitude está tomando pela qualidade de vida”, disse a presidente do Rosa do Bem, Maria Fernanda Grecco Meneghel.

Confira os pontos de troca:

House Jeans: Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa

Ameripan: Americana

Fótica: lojas 1, 2, 3, 4 e 5, em Americana, e loja 8, em Santa Bárbara

Fundo Social de Solidariedade de Americana

Supermercados São Vicente: lojas São Vito, Vila Santa Catarina e Jardim Brasil.

Outros eventos

A campanha deste ano conta, ainda, com a realização de 600 exames gratuitos de mamografia pela carreta do Hospital de Amor, durante o mês de outubro. Além disso, a iluminação da Avenida Brasil ficará rosa neste mês, que terá palestras sobre ao prevenção ao câncer de mama.