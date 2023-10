Tradicional caminhada foi realizada neste domingo, com objetivo de conscientizar sobre a prevenção e combate ao câncer de mama

A tradicional caminhada da campanha “Rosa do Bem – Por Amor à Vida” coloriu a Avenida Brasil de rosa, na manhã deste domingo (22). De acordo com a organização, mais de 9 mil pessoas participaram e o evento registrou seu recorde de público.

A 13ª edição contou novamente com a presença da madrinha da campanha, Lu Alckmin, segunda-dama do Brasil, esposa do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

Lu Alckmin e Maria Fernanda Grecco Meneghel – Foto: Cristiani Azanha / Liberal

O objetivo da iniciativa foi sensibilizar a sociedade sobre a importância da prevenção do câncer de mama, hábitos saudáveis e qualidade de vida.

A idealizadora e presidente da Rosa do Bem, Maria Fernanda Grecco Meneghel se disse feliz com a edição, que superou a estimativa de público, que era de 8,3 mil pessoas.

“Para o próximo ano, queremos trazer uma intérprete de libras para nos ajudar a levar essa mensagem para mais pessoas. Nossa proposta é trazer esperança e união para a prevenção do câncer de mama, que é tão importante”, disse Fernanda.

Um trio elétrico animou o público enquanto a caminhada seguia do CCL (Centro de Cultura e Lazer) até o Parque Ecológico de Americana, retornando em seguida ao ponto de partida. Ao final, os participantes soltaram bexigas rosas.

Além da caminhada, a iniciativa ofereceu mamografias gratuitas, iluminou toda a Avenida Brasil com a cor rosa e também entregou as camisetas que foram usadas mediante a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis.

Devido à grande procura, a organização precisou até encomendar mais camisetas que o esperado. A arrecadação será destinada a entidades assistenciais da cidade e ao Fundo Social de Solidariedade de Americana.

“Essa iniciativa é um exemplo para o Brasil de amor. Que lindo esse trabalho da Fernanda faz o ano inteiro. Ajudando essas flores a se recuperarem. Elas precisam disso, de muito amor”, afirmou Lu Alckmin.

“A prevenção é muito importante, pois sabemos que, se o diagnóstico ocorrer antecipadamente, há 99% de chances de cura”, completou.

Luciana Polo venceu um câncer e participou da caminhada neste domingo – Foto: Cristiani Azanha / Liberal

VITÓRIA

A assistente administrativa Luciana Polo teve um motivo mais do que especial de participar da campanha. Diagnosticada com câncer de mama na carreta da mamografia em 2017, ela fez o tratamento e hoje está curada.

“Para mim, esse evento foi um grito do amor à vida e uma conscientização para todas as mulheres se cuidarem”, destacou.