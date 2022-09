Rosa do Bem abre inscrições para 1ª etapa de exames neste domingo

Procedimentos serão realizados por meio da carreta do Hospital de Amor - Foto: Divulgação

A campanha Rosa do Bem, de prevenção e combate ao câncer de mama, abre hoje, a partir das 9 horas, as inscrições para 1ª etapa de exames da 12ª edição da ação, denominada “Por Amor à Vida”. A realização de mamografias é oferecida para mulheres de 40 a 69 anos. As interessadas devem acessar a página do instituto no Facebook ou o perfil no Instagram para preencher o formulário.

De acordo com a organização, serão disponibilizadas, num primeiro momento, 500 vagas de mamografias (para mulheres de 40 a 69 anos) e 550 para exames de papanicolau (mulheres de 25 a 64 anos), realizados por meio da carreta do Hospital de Amor, que ficará no Jardim Alvorada, como nos anos anteriores.

“Fazer os exames preventivos salva vidas e estamos muito felizes em trazer novamente a carreta para Americana, por meio dessa parceria do Hospital de Amor e do Rosa do Bem, que há tantos anos permite o diagnóstico precoce do câncer e promove a conscientização sobre se ter uma vida saudável”, afirmou a presidente do instituto, Maria Fernanda Grecco Meneghel. Os exames já começam a ser realizados na próxima quinta-feira.

Para se inscrever, além de estar na faixa etária, a mulher precisa ser residente em Americana, não ter convênio médico e não estar em tratamento. As inscritas receberão um e-mail indicando data, local e horário para a entrega dos documentos e realização do exame.

Para mulheres de 40 a 49 anos, a indicação é que seja realizada a mamografia anualmente. Dos 50 aos 69 anos, o exame pode ser feito a cada dois anos. “Todas as mulheres que tiverem algum apontamento nos exames realizados pela nossa campanha serão acompanhadas pelo Rosa do Bem na realização dos complementos necessários. Se diagnosticado o câncer, também terão o tratamento completo por meio do Hospital de Amor”, explicou Fernanda.