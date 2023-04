Romu localiza 418 microtubos de cocaína no Parque da Liberdade

A Romu (Ronda Ostensiva Municipal) da Gama (Guarda Municipal de Americana) localizou 418 microtubos de cocaína em um barraco no Parque da Liberdade neste sábado (22). O suspeito do tráfico disparou contra a equipe e conseguiu fugir. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a corporação, os guardas receberam a informação de que um homem de 28 anos estava com mandado de prisão expedido. Por volta das 11h18 a equipe foi até o endereço. Ao perceber a presença dos patrulheiros, o suspeito fugiu pelos fundos do barraco e disparou. A equipe não revidou pelo risco de atingir outras pessoas, e ele conseguiu fugir. Mesmo com buscas no local e apoio de outras viaturas, o suspeito não foi localizado.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

No barraco que ele abandonou, foram encontrados 418 microtubos de pó branco que aparentava ser cocaína, segundo a guarda. O caso foi apresentado ao plantão policial, onde foi registrado como tráfico de drogas, resistência e disparo de arma de fogo.