Rompimento de subadutora pode deixar Americana sem água

A subadutora SA12, localizada próxima à Rodoviária Municipal de Americana, rompeu na manhã desta segunda-feira (10). Em função disso, segundo o DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana, poderá faltar água nas residências na região do pós-Anhanguera e no bairro São Vito.

Foto: Reprodução

Vídeos recebidos pela reportagem do LIBERAL mostram uma grande quantidade de água jorrando no local, por volta das 6h55 desta segunda-feira. A Prefeitura de Americana não informou o que ocasionou o rompimento e os funcionários que trabalhavam na subadutora preferiram não conversar com a reportagem.

“A equipe do DAE está trabalhando desde cedo para solucionar o problema e a previsão para a conclusão dos serviços é para o final da tarde desta segunda-feira (10)”, informou a nota enviada para a imprensa.