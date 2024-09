Rompimento de subadutora afeta abastecimento no Pós-Anhanguera, em Americana

Subadutora foi rompida em trecho da Avenida Afonso Pansan - Foto: Prefeitura de Americana/Divulgação

A Prefeitura de Americana informou no início da tarde desta sexta-feira (27) que uma equipe da CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) rompeu uma subadutora que leva água tratada para a região do Pós-Anhanguera.

Segundo informação da administração, funcionários da companhia faziam a troca de um poste de energia que não havia sido comunicada ao DAE (Departamento de Água e Esgoto).

Com o rompimento, o bombeamento de água para a região do Pós-Anhanguera precisou ser interrompido para o reparo. Equipes do DAE já estão no local. A expectativa é de que haja instabilidade no abastecimento até o início da tarde deste sábado (28).

Por conta do reparo, a Avenida Afonso Pansan ficará com uma faixa interditada, segundo a prefeitura.

O LIBERAL questionou a CPFL sobre a situação e aguarda resposta.