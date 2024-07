Rompimento de rede afeta abastecimento no Parque Universitário, em Americana

Buraco foi aberto para reparar o vazamento e abastecimento deve ser retomado ainda neste domingo - Foto: Gabriel Pitor_Liberal

Um rompimento de rede afetou o abastecimento na região do Parque Universitário, em Americana, no início da tarde deste domingo (7). O vazamento foi percebido durante a manhã por moradores dos arredores da Avenida Cillos, próximo à Construtora Sega, onde o asfaltou apresentou rachaduras e, em um trecho, afundamento.

Ao LIBERAL, o DAE (Departamento de Água e Esgoto) informou que o reparo já foi finalizado. O bombeamento foi retomado e em breve o abastecimento estará totalmente normalizado em uma pequena parte do Parque Universitário, que foi afetada.

A reportagem foi até o local no início da tarde deste domingo e apurou que as equipes da autarquia estavam realizando o conserto. Um buraco foi feito na avenida e o trânsito precisou ser desviado, no sentido Avenida Gioconda Cibin, para a Rua Guarulhos, no Parque Novo Mundo.

Com o término do reparo, uma faixa da via deverá ser liberada para os motoristas. A expectativa é que o abastecimento seja normalizado até o fim da tarde.