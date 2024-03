Romaria de Americana a Pirapora do Bom Jesus tem inscrições abertas até sexta-feira

As inscrições para a edição de 2024 da romaria de Americana a Pirapora do Bom Jesus seguem abertas até sexta-feira (22). Como forma de gratidão e cumprimento de promessas, os católicos percorrem 120 km a pé para demonstrar a fé. O percurso será feito na próxima semana, entre os dias 25 e 28.

De acordo com a organizadora do evento, a massoterapeuta Sandra Elena Lejne, ainda restam cinco vagas disponíveis para a romaria, que está em sua 41ª edição. O início da jornada será no bairro Parque Novo Mundo, às 13h.

Em 2023, Romaria contou com a participação de 45 fiéis – Foto: Divulgação

O trajeto passa por Monte Mor, Cardeal, Indaiatuba e Cabreúva, até chegar em Pirapora do Bom Jesus, na região metropolitana de São Paulo. Durante o caminho, os fiéis costumam fazer orações e manifestações de fé.

A romaria oferece alimentação, carro de apoio e caminhão com colhões e bagagens, além de transporte de volta. O custo é de R$ 395 e os interessados devem entrar em contato com Sandra pelo telefone (19) 99142-6765.