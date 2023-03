Romaria de Americana a Pirapora do Bom Jesus acontece em abril

Fiéis percorrem a pé um trajeto de 120 quilômetros, com duração de três dias, de 3 a 6 de abril

A edição da romaria de Americana a Pirapora do Bom Jesus em 2023 será realizada no próximo mês, entre os dias 3 e 6. Para demonstrar a fé, agradecer e cumprir promessas, os fiéis percorrem a pé um trajeto de 120 quilômetros.

Ao longo do caminho, que tem início no Parque Novo Mundo, são feitas orações e o grupo passa pelos municípios de Monte Mor, Elias Fausto, Indaiatuba e Cabreúva, até chegar em Pirapora do Bom Jesus, na região metropolitana de São Paulo.

Lá, os fiéis participam de uma missa na Paróquia Santuário do Senhor Bom Jesus de Pirapora antes de retornar a Americana de ônibus. No último ano, 45 pessoas participaram da caminhada.

“Cada um com sua história de vida, independentemente de classe social, cor e crença. Cada um caminhando ao encontro do próprio eu e Deus”, afirmou a organizadora da romaria, Sandra Lejne, em uma rede social.

Interessados em participar devem entrar em contato com Sandra pelo telefone (19) 99124-6765. Além do transporte de volta, a romaria conta com uma estrutura de alimentação, carro de apoio e caminhão que transporta colchões e bagagens. O valor é de R$ 325.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.