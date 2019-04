Rodovias Anhanguera e SP-304 registram acidentes neste sábado

Um homem de 54 anos ficou em estado grave ao ser atropelado por um caminhão na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Nova Odessa, na manhã deste sábado. José Orlando Pini foi encaminhado para o Hospital Estadual de Sumaré.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o caminhão atingiu a vítima enquanto ela tentava atravessar a pista no km 117, sentido Capital/Interior, nas proximidades do pedágio. A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do Hospital Estadual para solicitar a atualização do estado de saúde, mas não houve retorno até o fechamento desta edição.

OUTRO CASO. Em Santa Bárbara d’Oeste, um carro bateu contra a mureta de concreto que fica no canteiro central da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), também na manhã deste sábado.

O acidente aconteceu por volta das 6h.

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

De acordo com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), um Fiat Palio chegou a rodar na pista após bater contra a estrutura. O órgão informou que não teve registros de vítimas, interdição ou congestionamento no local.