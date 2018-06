Rodoviária de Americana tem plantão psicológico toda terça-feira

O Napse (Núcleo de Atenção Psicológica em Situações Extremas) realiza todas as terças-feiras, das 16h às 21h, plantão psicológico gratuito, na sala da Comunidade Davi, que fica no segundo piso do Terminal Rodoviário Francisco Luiz Bendilatti, no Campo Limpo. O serviço teve início há um mês no local e tem como objetivo realizar um atendimento psicológico pontual para pessoas em situações emergenciais de desespero, crise, luto ou ideação suicida.

De acordo com a idealizadora e supervisora do projeto, a psicóloga Ticiana Paiva de Vasconcelos, o serviço gratuito é aberto a todos, maiores de 18 anos, e realizado por ordem de chegada por um grupo de 11 psicólogos voluntários do Napse, que se revezam nos atendimentos. Ela informou que a procura da população está sendo bastante satisfatória.

“Tem sido uma resposta bem positiva por ser um serviço pioneiro e que as pessoas ainda não conhecem”, explicou Ticiana. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 98900-2141 ou e-mail contato@apicepsicologia.com.

No mesmo local, às quintas, a partir das 19h30, voluntários da Comunidade Davi realizam um grupo de apoio para dependentes químicos em recuperação e familiares. Mais informações: faleconosco@comunidadedavi.com.br.