Rodada de Negócios ocorre nesta quinta-feira

O Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) de Americana realiza nesta quinta-feira (24) mais uma edição da Rodada de Negócios, com a participação de 19 empresas âncoras e mais 140 pequenas e médias empresas, em evento com apoio do Grupo Liberal de Comunicação e patrocínio da Caixa Econômica Federal.

Foto: Arquivo / O Liberal

De acordo com o diretor titular do Ciesp de Americana, Frederico Faé, a expectativa é de que mais de 1.200 encontros entre empresas dos mais variados portes sejam realizados.

“Nós temos a expectativa de esse número de 140 empresas subir para cerca de 160 na hora e que a gente possa ter em torno de 1.200 a 1.500 encontros entre essas empresas, porque além das pequenas e médias empresas conversarem com as grandes, elas também trocam cartões entre elas”, destacou.

A Rodada de Negócios desta quinta será realizada no salão de eventos Classic Hall, no Jardim Ipiranga, das 13 às 18 horas, sendo que, apesar de terem sido realizadas inscrições prévias das empresas interessadas, é possível que os empresários que não se inscreveram possam participar caso tenham interesse.