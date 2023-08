Risco de acidente na Represa do Salto Grande foi alertado à Marinha em 2022

Mesmo antes do acidente ocorrido na Represa do Salto Grande no domingo passado, o Comdema (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente) de Americana já havia alertado a Marinha sobre esse risco, por meio de um ofício encaminhado à Capitania Fluvial do Tietê-Paraná em agosto de 2022.

Na ocasião, o presidente do conselho, João Marco Alves de Oliveira, apontou irregularidades e solicitou uma maior fiscalização no local, pois cabe à Marinha autuar embarcações dentro d’água.

Comdema informou ter recebido denúncias sobre abusos na orla da Praia dos Namorados – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Em setembro do ano passado, também por escrito, a capitania respondeu ao Comdema que sua intenção era, ainda naquele semestre, realizar uma AFTA (Ação de Fiscalização do Tráfego Aquaviário) na represa. Porém, João disse que não notou nenhuma mudança desde então.

No ofício, ele tinha relatado denúncias recebidas pelo conselho sobre abusos e irregularidades quanto à condução de embarcações nas orlas da Praia Azul e Praia dos Namorados. As situações aconteciam, principalmente, aos finais de semana.

“Os relatos que chegaram ao Comdema se referiam à condução de lanchas e jet skis por menores de idade, pessoas possivelmente inabilitadas e outras fazendo uso de bebidas alcoólicas. Segundo os relatos, manobras perigosas também são comuns, agravando a situação e o risco de acidentes”, afirmou o presidente. Procurada pela reportagem, a Marinha não se manifestou sobre o assunto.

Acidente

No último domingo, houve uma colisão entre dois jet skis na orla da Praia dos Namorados. Segundo o boletim de ocorrência, um jet ski se chocou com uma moto aquática que estava parada e era ocupada por dois homens, de 30 e 31 anos.

O homem de 31 anos relatou aos policiais militares que, quando percebeu a aproximação do jet ski, conseguiu pular na represa. Por outro lado, o garupa, de 30 anos, foi atingido com maior gravidade e acabou socorrido por uma pessoa que estava numa lancha, próximo ao local do acidente.

Ele precisou ser reanimado, pois, de acordo com o registro policial, teve uma parada cardiorrespiratória. O helicóptero Águia da Polícia Militar o levou para o Hospital das Clínicas da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), em Campinas. A pedido da família, a unidade não tem divulgado o estado de saúde dele.

O piloto do jet ski que teria causado o acidente fugiu, conforme informações do boletim de ocorrência.