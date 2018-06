Rio Piracicaba terá construção de barragem em Americana

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana anunciou ontem a construção de uma barragem de elevação do nível de água no Rio Piracicaba, na altura da estação de captação que abastece a cidade. O projeto, orçado em R$ 2,3 milhões, vai substituir o atual enrocamento (conjunto de blocos de pedra) que existe hoje no local e, que segundo a autarquia, perdeu a eficiência.

O objetivo é garantir o abastecimento durante o período de estiagem quando ocorre a baixa vazão de água no corpo hídrico. A barragem será executada abaixo no limite de Americana com Limeira, nas proximidades da empresa Suzano Papel e Celulose. Foto: Divulgação

A obra está em fase de licitação e a previsão é que seja executada em um prazo de seis meses, contados após a assinatura do contrato e emissão da ordem de serviço. O DAE afirma já ter obtido todas as licenças e autorizações necessárias para a execução do projeto.

“Foi projetada uma barragem definitiva, seguindo todas as normas de construção vigentes, que garantirá o nível necessário e a segurança no processo de captação de água, mesmo nas épocas de estiagem. O projeto e as interferências necessárias no corpo hídrico foram devidamente analisados e outorgados pelo DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo) e demais órgãos ambientais. O principal objetivo é garantirmos um abastecimento efetivo em situações de escassez. Com a mesma preocupação temos feito ainda o trabalho da nova capacitação, para que não fiquemos dependendo apenas de uma só”, informou a Coordenadoria de Planejamento do DAE, por meio de nota.

Segundo os técnicos da autarquia, a barragem vai garantir a cota mínima necessária para o funcionamento das bombas no ponto de captação, com elevação mínima de um metro em época de estiagem. No ponto da barragem, a elevação em vazão média será de 44 centímetros acima das condições atuais.

A nova captação, que está em obras desde o ano passado, deve ser concluída em fevereiro do ano que vem.