Rio Branco elege nova chapa para o conselho deliberativo

O Rio Branco elegeu por aclamação a chapa que irá compor o Conselho Deliberativo do clube até 2027. A assembleia foi realizada na noite desta quinta-feira (16), na Sede Náutica, no bairro Chácara Letônia, em Americana.

Grupo eleito na noite desta quinta-feira conta com nove sócios – Foto: Divulgação

Denominado “Tigre”, o grupo conta com nove sócios, entre eles o vice-presidente administrativo da instituição e gestor da Sede Náutica, Vinicius Carreon.

A lista ainda é composta por Laureano Castanho Xavier Rabelo, diretor da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Nova Odessa, o dentista Fernando César Bizarri, assim como o professor de educação física Renan de Angelo, que também é o 1º suplente do PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) na Câmara de Americana.

Os outros nomes que integram a chapa “Tigre” são Tassia de Paula Camargo, Evandro Guimarães, Fernando Peixoto de Campos, Thiago Claudio Melinski e Antonio Duarte Júnior.

“É um prazer continuar no conselho do Rio Branco, dar sequência a um trabalho e ver o clube melhorando, se reestruturando tanto na parte social quanto na parte do futebol. Vamos para mais quatro anos de muita luta e se Deus quiser, de muitas conquistas”, comentou Carreon.

Eles se juntarão a outros nove conselheiros, aclamados em 2021, para formar o corpo diretivo de eleitos: Luis Guilherme Gallo, Rafael Panhoca, Renato Ferreira de Castro, Marcos Andreoli Junior, Wilson de Nadai, Leigon Roberto de Andrade, Bruno Pinese de Camargo, Everton Pinheiro e Marcio Marques.

Os 18 membros eleitos trabalharão junto aos 18 conselheiros vitalícios do Rio Branco (totalizando 36) na incumbência de fiscalizar as ações do presidente do Executivo e votar possíveis mudanças no estatuto.

As eleições que irão definir o presidente do Conselho e o presidente executivo do clube acontecerão no começo de dezembro, com data a ser definida.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.